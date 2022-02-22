В Киргизии прошел фестиваль “Дружба Народов”

Общественное объединение “Татарско-башкирский культурный центр “Идель” Жалал-Абадской области Киргизии, совместно с учениками школы №13 им. Героя Советского Союза Розы Азимова, провели фестиваль “Дружба Народов”. Мероприятие было посвящено Всемирному Дню родного языка.

Здесь прозвучали песни и стихи на киргизском, русском, татарском, украинском, узбекском и английском языках, гости исполняли танцы народов мира. Всем участникам фестиваля были вручены грамоты.

Еще одним событием запомнились эти праздничные дни в Жалал-Абадской области. Молодёжное крыло общественного объединения татарско- башкирского культурного центра “Идель” по Жалал- Абадской области, поздравили участника Великой Отечественной Войны Сафина Гафана по случаю празднования Дня Защитника Отечества.

Вручили подарки, и за чашкой чая в домашней, уютной обстановке с удовольствием послушали фронтовые рассказы.