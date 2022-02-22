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В Киргизии прошел фестиваль “Дружба Народов”

В Киргизии прошел фестиваль “Дружба Народов”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 22.02.2022 0

Общественное объединение “Татарско-башкирский культурный центр “Идель”  Жалал-Абадской области Киргизии, совместно с учениками школы №13 им. Героя Советского Союза Розы Азимова, провели фестиваль “Дружба Народов”. Мероприятие было посвящено Всемирному Дню родного языка.

Здесь прозвучали песни и стихи на киргизском, русском, татарском, украинском, узбекском и английском языках, гости исполняли танцы народов мира.  Всем участникам фестиваля были вручены грамоты.

Еще одним событием запомнились эти праздничные дни в Жалал-Абадской области. Молодёжное крыло общественного объединения татарско- башкирского культурного центра “Идель” по Жалал- Абадской области, поздравили участника Великой Отечественной Войны Сафина Гафана по случаю празднования Дня Защитника Отечества.
Вручили подарки, и за чашкой чая в домашней, уютной обстановке с удовольствием послушали фронтовые рассказы.

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