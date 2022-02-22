В Кузбассе прошел литературно- художественный вечер, посвященный 116 – летию со дня рождения Мусы Джалиля

В г. Ленинск- Кузнецк (Кузбасс) провели литературно- художественный вечер, посвященный 116 – летию со дня рождения Мусы Джалиля. Мероприятие было организовано татарским сообществом города.

Ведущая – Альфия Канзельевна Ануфриева, на протяжении всего вечера рассказывала о яркой, но в то же время, нелёгкой и трагической судьбе героя татарского народа. В это время на экране шла фото- презентация о биографии поэта- фронтовика. В мероприятии приняли участие представители татарских организаций г. Междуреченска, г. Осинники, женской организации “Ак калфак- Нур” г. Новокузнецка. Участниками были зачитаны стихи поэта.

Затем участники мероприятия посетили мечеть “Мухаррам”, где имам-хатыб мечети Дамир хазрат прочитал суры из Священного Корана в память о погибших джалиловцах.

Вечер завершился общением за чашкой чая с татарскими национальными блюдами, которые приготовили участницы мероприятия.