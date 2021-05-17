На Урале прошло культурное мероприятие «Люблю тебя, мой Татарстан!»

В рамках культурно-просветительского проекта «Очаг» в Богдановичском краеведческом музее по инициативе Свердловской областной организации развития дружбы народов «Татары Урала» состоялось открытие выставки «Люблю тебя, мой Татарстан!».

Интерактивная программа «Народные татарские игры» с выступлением лучших творческих коллективов города Богданович открыла это большое культурное событие, собрав 75 участников всех возрастов.

На торжественном открытии выставки были представлены уникальные предметы быта, реликвии, книги на татарском языке, национальные костюмы. Гостей и посетителей музея приветствовал глава г Богданович Мартьянов Павел Александрович, подчеркнув значимость события для городского округа в целом и лично для каждого жителя. «Только через познание культуры и истории народа мы понимаем нашу общность», отметил глава города.

Приветственные слова от Председателя Законодательного собрания Свердловской области Бабушкиной Людмилы Валентиновны зачитал ее советник Рябов Артем Владимирович. Со словами признания и уважения к собравшимся обратились заместитель постоянного представителя Татарстана в Свердловской области Сафиулина Фавия Ахтямовна и председатель центральной религиозной организации «Духовное управление мусульман Свердловской области» муфтий Абдуль-Куддус Ашарин. Председатель Свердловской региональной ассоциации общественных объединений «Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» Мирзоев Фарух Мамадалиевич также подчеркнул важность проекта для гармонизации межнациональных отношений и преумножения дружбы народов.

Программу открытия выставки украсили выступления Народного коллектива художественного творчества вокального ансамбля «Любава», татарский танец «Эх, жан дускаем» в исполнении Воробьёвой Натали; инструментальный номер Хамидуллина Ильнура Ильгизаровича – руководителя народного ансамбля татарской и башкирской культуры «Курай».

Дефиле моделей, представляющих национальные татарские украшения, стало заключительным аккордом события. Участниками открытия выставки стали более сотни жителей Богдановича и гостей города.

Динамичный живой диалог в рамках просветительского проекта «Очаг» Богдановичского краеведческого музея активно развивается, способствуя распространению истории, традиций, обычаев и достижений традиционной культуры народов Среднего Урала и России.

Суфия Таминдарова

islamnews.ru