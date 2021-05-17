Соболезнования казанской трагедии выразили в Ташкенте

С 11 по 15 мая 2021 года, в связи с казанской трагедией, к зданию Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан пришли выразить слова соболезнования и возложили цветы и принесли игрушки ученики и преподаватели средних школ города Ташкента, дети и их родители, представители государственных органов и местного самоуправления, министерств, комитетов и ведомств Республики Узбекистан, руководство и представители духовенства Узбекистана, руководство Посольства России в Узбекистане, руководство Представительства Россотрудничества в Узбекистане, руководство Торгового Представительства России в Узбекистане, руководство Представительства МВД России в Узбекистане, руководство Детского Фонда ООН (Юнисеф) в Узбекистане, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Узбекистане, активисты и члены Правления Русского, Татарского, Башкирского и Крымско-Татарского национальных культурных центров Узбекистана, деятели науки, культуры и искусства, представители средств массовой информации и зарубежных компаний, молодежь и выпускники вузов Республики Татарстан, неравнодушные жители города Ташкента и всего Узбекистана разной национальности и вероисповедания и многие другие.

Неравнодушные граждане также возложили цветы и принесли игрушки к зданию Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан