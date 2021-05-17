В Санкт-Петербурге прошли мастер-классы по пошиву татарских национальных головных уборов “калфак” и “каляпуш”

16 мая в конференц-зале Дома Дружбы народов Ленинградской области состоялись два мастер-класса руководителя эстрадно-фольклорного ансамбля “Файда” Гульнары Файзуллиной по пошиву татарских национальных головных уборов “калфак” и “каляпуш”.

Мастер классы прошли в рамках очередного этапа конкурса красоты “Татар кызы-2021” в Санкт- Петербурге и Ленинградской области, организатор – Татаро-башкирское национально-культурное общественное объединение “ПИТЕР БУЙЛАРЫ”.

Участницы ансамбля “Файда” также приняли участие в мастер-классе и своими руками создали красивый головной убор.

Организаторы благодарят за предоставленные материалы татарское культурное общество “Файда”.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области