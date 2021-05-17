ВУЗы Татарстана представлены на выставке образования в Узбекистане

12 мая 2021 года в городах Фергана, Ташкент, Самарканд, Бухара и Ургенч стартовала XIX Международная выставка «Образование и профессия – Последний звонок» с участием ВУЗов Республики Татарстан, организованной выставочной компанией «My Fair».

14 мая в ташкентском парке культуры и отдыха «Central Park» имени Мирзо Улугбека на торжественном открытии были представлены Казанский (Приволжский) Федеральный университет и Казанский государственный энергетический университет. К(П)ФУ представили доцент Института управления, экономики и финансов Уленгов Р.А., заместитель директора по международной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии Валеева А.А., заместитель директора института в образовательной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии Андреева Д.И., руководитель центра профориентационной работы и взаимодействия с работодателями Института филологии м межкультурной коммуникации Закиров А.И., заведующая кафедрой Химического института им.А.М.Бутлерова Гильманшина С.И. и ведущий специалист отдела организации приема абитуриентов и работы с иностранными обучающимися Елабужского института Минасова К.М.

КазГЭУ на выставке представил директор центра довузовского образования Зайнуллин Р.Р.

В торжественном открытии приняли участие представители Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан, руководитель Представительства Россотрудничество в Республике Узбекистан Вождаев М.В., представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А., второй секретарь Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Занина В.А., Директор Академического Лицея International House Tashkent Тиллаев А.Х., руководитель компании «My Fair» Сайдуллаев Р.Ф. и др.

14 мая представители казанских вузов посетили здание Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, где обсудили все интересующие их вопросы.

Выставка с участием представителей К(П)ФУ продолжится 17 мая в г.Самарканде, 19 мая в г.Бухара и 21 мая в г.Ургенч.

Мероприятие в Ташкенте освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Узбекистане.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан