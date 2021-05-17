Чистополь увековечили в живописи

Около ста новых картин пополнили сегодня фонды выставочного зала Чистопольского историко-архитектурного и литературного музея-заповедника. Все они 16 мая украсят открытие экспозиции «Старинный Чистополь. Возрождение», которая призвана стать итогом одноименного всероссийского пленэра, участие в котором приняли более полусотни художников со всей страны, в том числе пять действительных членов Российской академии художеств.

Как уже сообщалось, художественно-выставочный проект был организован с целью сохранения исторического наследия и архитектурного облика старинного города средствами изобразительного искусства. Презентация выставки состоится в торжественной обстановке в рамках городского праздника, посвящённого столетию музея уездного города (в прошлом – краеведческого музея). За истекшие две недели известные художники из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов запечатлели в своих картинах памятники истории и архитектуры, знаковые места Чистополя, купеческий центр которого имеет статус исторического поселения федерального значения.

Работали мастера кисти под открытым небом, при естественном освещении, в живописных уголках местности, которыми так изобилует город на Каме. Сколько всего было создано произведений в рамках двухнедельного арт-проекта, по словам организаторов, сосчитать сложно. «Художники писали по несколько этюдов в день», — пояснила член Союза художников Татарстана и координатор пленэра Елена Шилина. По её словам, перед экспозицией работы прошли отбор, в дальнейшем картины включат в состав нескольких выставок. Одна из них, в частности, станет передвижной, её смогут увидеть жители восьми городов Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Другая выставка останется в Чистополе.

«Старинный Чистополь. Возрождение» – художественно-выставочный проект о купеческом городе. В рамках пленэра живописцам из разных уголков России предстояло запечатлеть старинные дома, памятники и другие достопримечательности Чистополя. Каждая картина будет снабжена исторической справкой: когда построен изображённый на ней объект, кто им владел, чем дом знаменит. По итогам проекта планируется сформировать передвижную выставку, которую увидят жители восьми городов Татарстана, а затем Москвы и Петербурга

Отметим, что в своих работах живописцы запечатлели не только достопримечательности города на Каме. Их заинтересовали также живописные деревеньки Чистопольского и Аксубаевского районов, где в ходе сопутствующей культурной программы участники пленэра побывали на экскурсиях. Также мастера кисти писали виды древнего городища Джукетау (Жукотина, в окрестностях Чистополя) и старого села Булдырь, который является географическим центром Татарстана, прокатились по Каме на небольшом теплоходе.

«В одном из чувашских сёл Аксубаевского района нас очень тепло встретили частушками, обедом на огне. Художники много общались, писали картины. Встреча с аксубаевцами была настолько трогательной, что у них тоже было решено организовать выставку», — цитирует «Татар-информ» слова народного художника республики, первого заместителя председателя Союза художников РТ Мудариса Мингазова.

Каждую картину, созданную в рамках всероссийского пленэра, снабдят исторической справкой: кому и когда принадлежал дом в Чистополе, чем знаменит. Картины и соответствующие им локации также сфотографируют и переведут «в цифру» для создания архива и буклетов, других материалов выездных выставок.

Кроме того, по ходу пленэра его участники дали несколько мастер-классов для воспитанников местной художественной школы, провели встречи с краеведами и горожанами, которые неравнодушны к прошлому и настоящему своей малой родины.

Напомним: проект «Старинный Чистополь. Возрождение» реализуется с 2019 года по инициативе Союза художников Татарстана при финансовой поддержке российского Фонда президентских грантов.

rt-online.ru