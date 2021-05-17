В Свердловской области прошел ежегодный турнир по борьбе «Корэш», посвященный памяти Героя Советского Союза Назипа Хазипова

15 мая в посёлке Ачит Свердловской области Постоянный представитель РТ в Свердловской области Хайдар Гильфанов принял участие в ежегодном традиционном турнире по борьбе «Корэш», посвященный памяти Героя Советского Союза Хазипова Назипа Хазиповича.
Назип Хазипов – советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно).
Участие в турнире приняли команды Свердловской области пгт. Ачит и г. Красноуфимск. Пермский край представил г. Кунгур, Челябинскую область г. Златоуст и Республику Башкортостан Белокатайский район.
В открытии турнира участие приняли депутат Законодательного Собрания Свердловской области Альберт Абзалов, Глава Ачитского городского округа Дмитрий Верзаков.
Постоянный представитель РТ в Свердловской области Хайдар Гильфанов выступил с приветственным словом и вручил Благодарственные письме Постоянного представительства Республики Татарстан по Уральскому региону за вклад в развитие национальной спортивной борьбы «Корэш» на Среднем Урале и за помощь в организации турнира по борьбе «Корэш» памяти Героя Советского Союза Назипа Хазипова:
- Минниахметову Айрату Салимяновичу, директору Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа».
- Кузнецову Андрею Владимировичу, методисту Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округ «Ачитская детско-юношеская спортивная школа».
- Хисматуллину Нагимзяну Сабирзяновичу, судье первой категории по национальной спортивной борьбе «Корэш».
- Минниахметовой Альбине Ильдаровне, тренеру-преподавателю по спортивным играм Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа».
- Халиковой Флюзе Габдулловне, работнику МОП Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа».
- Саломатову Александру Леонидовичу, звукооператору МКУК АГО «Ачитский РДК».
- Халиковой Зенфире Ахмадиевне, индивидуальному предпринимателю.
- Николаевой Алевтине Владимировне, директору Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детская школа искусств».
- Низаеву Муниру Мухамеддиновичу, члену сборной Свердловской области по борьбе корэш.
- Яхину Владиславу Фидусовичу, исполнительному директору РОО «Федерация корэш Свердловской области».