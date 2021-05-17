В Свердловской области прошел ежегодный турнир по борьбе «Корэш», посвященный памяти Героя Советского Союза Назипа Хазипова

15 мая в посёлке Ачит Свердловской области Постоянный представитель РТ в Свердловской области Хайдар Гильфанов принял участие в ежегодном традиционном турнире по борьбе «Корэш», посвященный памяти Героя Советского Союза Хазипова Назипа Хазиповича.

Назип Хазипов – советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно).

Участие в турнире приняли команды Свердловской области пгт. Ачит и г. Красноуфимск. Пермский край представил г. Кунгур, Челябинскую область г. Златоуст и Республику Башкортостан Белокатайский район.

В открытии турнира участие приняли депутат Законодательного Собрания Свердловской области Альберт Абзалов, Глава Ачитского городского округа Дмитрий Верзаков.

Постоянный представитель РТ в Свердловской области Хайдар Гильфанов выступил с приветственным словом и вручил Благодарственные письме Постоянного представительства Республики Татарстан по Уральскому региону за вклад в развитие национальной спортивной борьбы «Корэш» на Среднем Урале и за помощь в организации турнира по борьбе «Корэш» памяти Героя Советского Союза Назипа Хазипова:

Минниахметову Айрату Салимяновичу, директору Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа». Кузнецову Андрею Владимировичу, методисту Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округ «Ачитская детско-юношеская спортивная школа». Хисматуллину Нагимзяну Сабирзяновичу, судье первой категории по национальной спортивной борьбе «Корэш». Минниахметовой Альбине Ильдаровне, тренеру-преподавателю по спортивным играм Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа». Халиковой Флюзе Габдулловне, работнику МОП Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа». Саломатову Александру Леонидовичу, звукооператору МКУК АГО «Ачитский РДК». Халиковой Зенфире Ахмадиевне, индивидуальному предпринимателю. Николаевой Алевтине Владимировне, директору Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детская школа искусств». Низаеву Муниру Мухамеддиновичу, члену сборной Свердловской области по борьбе корэш. Яхину Владиславу Фидусовичу, исполнительному директору РОО «Федерация корэш Свердловской области».