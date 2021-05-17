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Принимаются заявки на фестиваль деревянной скульптуры “Бабай утары”

Принимаются заявки на фестиваль деревянной скульптуры “Бабай утары”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.05.2021 0 4

Фестиваль пройдет в историко-краеведческом комплексе «Бабай утары» д.Тюменяк Туймазинского района Республики Башкортстан.

Тематика фестиваля – «Персонажи татарских былин и сказок». Организатор Фестиваля –  Татарский общественный центр «Тюменяк»,  Всероссийская организация «Татарские  сёла России» при Всемирном конгрессе татар.

Цели и задачи Фестиваля: поддержка и развитие татарского народно-прикладного творчества, популяризация народного творчества, ландшафтной скульптуры, формирование и укрепление связей народных умельцев, художников, в позиционировании народно-прикладной скульптуры.

В конкурсе принимают участие 1 или 2 человека. Мастер, в соответствии с эскизом поданной заявкой изготавливает одно изделие, либо композицию из скульптур в виде людей, животных, сказочных персонажей из заготовки бревна длиной до 4 м. и диаметром от 0.6 до 0.8 метров. Изделия конкурсантов должны отражать тематику Фестиваля «Бабай утары».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июля 2021 года.

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