В Челябинской области состоится финал национальных конкурсов красоты и таланта

27 мая в 18.30 в Челябинском концертном зале им. С.Прокофьева состоится финал 4 национальных конкурсов красоты и таланта для нескольких поколений татарских семей. Организатором мероприятия выступает Конгресс татар Челябинской области при поддержке Министерства культуры региона и Администрации Челябинска.

Среди конкурсных проектов – «Нани тамчылар» – «Маленькие капельки» для детей 5-7 лет, «Нани энжеляр» – «Маленькие жемчужины», «Нани батырлар» – «Маленькие батыры» для детей 7-9 лет, «Супер аби» – «Супер бабушка» для женщин старше 55 лет.

В финале перед зрителями развернется спектакль, в котором главные герои – бабушки и дети – представят летопись татарского народа с момента зарождения до сегодняшнего дня. На сцене появится импровизированная татарская деревня, бабушки вспомнят о молодости и покажут младшим конкурсантам, как жили предки, каким обычаям, традициям и законам природы подчинялся деревенский быт. Гостем праздника станет заслуженный артист Татарстана Артур Мингазов. В завершение вечера жюри назовет лучших в номинациях. Участники получат ценные призы и памятные дипломы.

Проект, который объединил 4 конкурса, стартовал в марте 2021 года. За это время участники прослушали мастер-классы и лекции по татарскому и арабскому языкам и прошли ряд творческих испытаний. Конкурсанты соревновались в изготовлении лапши для традиционного татарского токмача – супа с лапшой, сшили элемент национального костюма – изю или нагрудник, расписали национальным орнаментом посуду, кухонную утварь и подарочные сувениры. Для подготовки к финалу конкурсанты выполнили программу подготовки по сценической речи и постановке голоса, а также посещали уроки хореографии, дефиле и театрального мастерства. Финалистки конкурса «Супер бабушка» с помощью стилистов изменили прически и подобрали комплекты одежды для повседневного ношения и выхода в свет.

Ежегодно для участия в конкурсе заявки подают 200 татарских семей. Автором конкурсов, которые сохраняют и популяризируют традиции татарской культуры, неизменно является председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.