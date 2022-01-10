Начинается приём заявок на Шаляпинскую стипендию

С 1 января по 1 февраля 2022 года принимаются заявки на присуждение Шаляпинской стипендии. Учредитель стипендии – Национальный музей Республики Татарстан, а его филиал, Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, выступает организатором конкурсного отбора. Истоки этой традиции уходят в 1912 год, когда Фёдор Шаляпин в свой последний приезд на Родину учредил именную стипендию лучшему ученику Шестого городского начального училища Казани.

В 1997 году музеи Казани совместно с Казанским обществом любителей творчества Фёдора Шаляпина продолжили традицию, заложенную великим артистом – вручение именной стипендии молодым, подающим надежды музыкантам.

Многие обладатели Шаляпинской стипендии впоследствии стали гордостью российской оперной сцены, лауреатами международных конкурсов, выступают на ведущих мировых концертных площадках. Среди них – солист Большого театра Михаил Казаков; солист «Геликон-опера» Алексей Тихомиров; певица Аида Гарифуллина, в творческой биографии которой – Мариинский театр и Венская государственная опера; солист Михайловского театра Дамир Закиров.

Номинироваться на Шаляпинскую стипендию могут молодые музыканты (от 15 лет), профессиональные и непрофессиональные, выдвигаемые профильными образовательными организациями и учреждениями. Предпочтение отдаётся вокалистам Казани и Татарстана, обладающим самобытностью и неповторимостью исполнительского мастерства, в том числе популяризирующим творческое наследие Фёдора Шаляпина.

Характеристики и видео выступления номинантов (не менее двух произведений) направлять по адресу: 420015, г. Казань, ул. Горького, 10 (Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина) или e-mail: [email protected], [email protected] Справки по телефону +7 (843) 238-47-78, +7 986 713-02-07.

Заседание оргкомитета по вручению стипендии состоится в начале февраля 2022 года. В январе будут озвучены сроки заседания и состав оргкомитета.