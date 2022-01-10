Крымское землячество Республики Татарстан поздравляет с наступившим 2022 годом!

Поздравительное письмо на имя руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова направил председатель КРОО «Крымское землячество Республики Татарстан» Рамиль Камальдинов.
Крымская региональная общественная организация «Крымское землячество Республики Татарстан» сердечно поздравляет с Новым годом и Рождеством!
Пусть вместе с ними в каждый дом уверенно войдут мир, согласие и добро! Пусть год наступающий будет щедрым на успех и свершения, принесет творческое вдохновение и плодотворный созидательный труд, удачу во всех добрых начинаниях на благо Татарстана и всей России!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Председатель
КРОО «Крымское землячество
Республики Татарстан» Камальдинов Рамиль Салимджанович