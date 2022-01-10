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Крымское землячество Республики Татарстан поздравляет с наступившим 2022 годом!

Крымское землячество Республики Татарстан поздравляет с наступившим 2022 годом!

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 10.01.2022 0 3

Поздравительное письмо на имя руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова направил председатель КРОО «Крымское землячество Республики Татарстан» Рамиль Камальдинов.

Крымская региональная общественная организация «Крымское землячество Республики Татарстан» сердечно поздравляет с Новым годом и Рождеством!

Пусть вместе с ними в каждый дом уверенно войдут мир, согласие и добро! Пусть год наступающий будет щедрым на успех и свершения, принесет творческое вдохновение и плодотворный созидательный труд, удачу во всех добрых начинаниях на благо Татарстана и всей России!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Председатель
КРОО «Крымское землячество
Республики Татарстан»                    Камальдинов Рамиль Салимджанович

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