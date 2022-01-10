Новый год, новый год, возле ёлки хоровод!

В канун 2022 года наступило время новогодних елок и ребятишек, занимающихся в кружках отдела татарской культуры Дома дружбы народов Магнитогорска пригласили на новогодний праздник, который организовали сотрудники отдела.

Перед елкой детей пригласили в концертный зал, где они следили за приключениями сказочных героев. И конечно победила дружба, взаимовыручка и вера в чудеса.

А затем ведущая Альбина Гафарова пригласила юных гостей в просторный холл с колоннами, в центре которого они увидели высокую красавицу – ель, украшенную игрушками, шарами и разноцветными огоньками.

Конечно, было много хороводов, веселые игры и, разумеется, сказочные герои – Дровосек (Клим О.), Медведь (Руслан З.), зайчишки и помощницы-снежинки (Дарина З., Лиза У. и Лера В.), хитрая затейница Лиса (яркая и творческая солистка ансамбля «Сюмбеля» Светлана Заятдинова), которые встретились у новогодней елки.

Но главное, в гости к ребятне пришел прямо из Татарстананастоящий Кыш Бабай – Снежный Дед, да не один, а с внучкой Снегурочкой. И пришел не просто так – он играл с ребятишками в игры, слушал их новогодние стихи и одаривал всех призами и подарками.

На новогодний праздник в Дом дружбы нардов приехали и ученики школы №31, которые уже третий год занимаются в кружке по изучению татарского языка под руководством преподавателя Эльвиры Альмухаметовой, которые тоже получили красочные коробочки со сладкими подарками.

Все подарки детвора получила благодаря спонсорской помощи председателя автономии «Татар рухы» Кадиминура Тагирова и руководителя исторического клуба «Татарика» Раиса Шайдуллина. И пусть и впредь не иссякает доброта слова и дела!

Лия Ахметзянова

Методист Дома дружбы народов