ИД «Хузур» ДУМ РТ издаст редчайшие труды татарских богословов

В рамках празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ приступил к печати знаковых трудов татарских богословов, изданных на арабском языке.

Как известно, множество трудов российских мусульманских ученых, изданных на арабском языке, обрели широкое признание во всем исламском мире. Труды Шигабутдина Марджани, Мурада Рамзи, Мусы Бигиева и Абдуннасыра Курсави известны далеко за пределами России и Татарстана и составляют весомую часть мирового мусульманского богословского наследия. По инициативе муфтия Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина, начато переиздание известных богословских трудов дореволюционного периода. Среди них – первая опубликованная научная работа Мусы Бигиева «Тарих аль-Куран ва аль-Масахиф», ставшая своеобразной энциклопедией по истории Корана, «Аль-иршад ли аль-гыйбад» Абдуннасыра Курсави, посвящённая апологетике суфизма и вопросу качеств Всевышнего Аллаха и работа преподавателя медресе «Мухаммадия» «Аль-Мирсад фи тараджим риджаль аль-иршад» Шахра Шарафа, продложающая тему атрибутов Всевышнего Аллаха.

Главным электронным ресурсом проекта стала онлайн-библиотека darul-kutub.com, в которой на сегодняшний день размещено более тысячи уникальных исторических изданий и редких рукописных источников.

Всего в рамках проекта будут изданы более 15 книг.

dumrt.ru