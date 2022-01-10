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Завершился гастрольный тур коллективов ТКЦ по Нижегородской области

Завершился гастрольный тур коллективов ТКЦ по Нижегородской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Соотечественники, 10.01.2022 0 3

Череду праздничных мероприятий продолжил гастрольный тур коллективов Татарского культурного центра по гостеприимной Нижегородчине.

По словам организатора гастролей певца и шоумена Рафека Валитова, местная публика очень радушно встретила московских артистов. Каждый год сюда, в места компактного проживания татар, приезжают творческие коллективы из Москвы и такие концерты уже стали доброй традицией.

4 января днем творческие коллективы выступили в Доме престарелых и инвалидов села Уразовка , а вечером – в Доме культуры села Большое Рыбушкино. 5 января концертная программа прозвучала для жителей Медяны и Пошатово.

В музыкальной программе приняли участие ансамбль «Мирас», танцевальный коллектив «Ясмин», баянист-виртуоз Рушан Люкманов и его ученика Кадир Карагатов и Рафек Валитов. Вела концерты Мунзия Фассахова.

Автономия Татар Москвы

 

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