В Татарстане открылся музей заслуженного деятеля искусств РТ Шамиля Нигматуллина

В Буинском районе в селе Черки-Кильдуразы состоялось открытие музея заслуженного деятеля искусств РТ, известного татарстанского художника, монументалиста Шамиля Нигматуллина.

Справка

Шамиль Абдрахманович Нигматуллин (Шамиль Нигмат) родился 4 января 1951 года в деревне Кильдуразы Буинского района Татарстана. В 1984–1993 гг. работал в Художественном фонде РСФСР, в 1993–2002 гг. заместитель председателя Правления Союза художников РТ.

Как художник-монументалист Ш.Нигматуллин зарекомендовал себя еще в годы учебы в Москве (в 1979–1980 гг. создал темперную роспись во Дворце детского спорта Ждановского района Москвы, сграффито «Крылатый металл» на здании Общественного центра в Саяногорске).

Первые монументальные произведения в Казани – темперная роспись в вестибюле 3-го учебного здания Казанского авиационного института: «Первые воздухоплаватели» и «Школа профессора Одинцова» (оба – 1985). Ш.Нигматуллин создал эскизы витражей для Казанского дворца спорта (1993), для гостиницы в городе Набережные Челны; эскизы театральных декораций к спектаклю «Голубая шаль» К.Тинчурина.

В 1990-е гг. работал преимущественно в станковой живописи. Автор полотен «Завтра праздник» (1984), «Возвращайтесь с победой» (1997) и другие. В живописном творчестве Нигматуллина проявилась близость к художественному языку татарского народного искусства, его полихромии, узорочью («Портрет бабушки Рабиги», 1980). Пейзажи отличаются четкостью композиции, многоплановостью, богатством цветовой палитры («Прошел август»,1993; «Казанка в половодье», 1994; «Тишина», 2000).

Произведения Ш.Нигматуллина хранятся в Государственном музее изобразительных искусств в РТ, Картинной галерее города Чебоксары, в частных коллекциях за рубежом.

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