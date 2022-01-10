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Татарское Дворянское Собрание Санкт-Петербурга направило поздравительное письмо Данису Шакирову

Татарское Дворянское Собрание Санкт-Петербурга направило поздравительное письмо Данису Шакирову

в Новости, Слайдер, Главные новости, 10.01.2022 0 2

От имени Татарского Дворянского Собрания Санкт-Петербурга и себя лично поздравляю с Новым Годом!

Пусть грядущий 2022 год станет годом свершения всех планов и достижения поставленных целей. Пусть Новый Год подарит благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а Ваша деятельность послужит делу мира!

Желаю всем мира, согласия, терпения, добра, и, конечно же, крепкого здоровья!

С уважением,
Предводитель Татарского Дворянского                               Мурза
Собрания Санкт-Петербурга                             Салим Талхинович Хасанов

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