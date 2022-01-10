В Бугульме прошли духовно-нравственные курсы «Салям»

Во время зимних каникул мухтасибат г.Бугульмы и Бугульминского района организовал духовно-нравственные курсы для детей «Салям». Они были проведены в двух мечетях города. Обучение для мальчиков проходило в Центральной мечети Бугульмы. Во время каникул мальчики заучили суры из Священного Куръана и необходимые молитвы для каждого мусульманина. Имамы мечетей провели для них уроки нравственности.

По окончании курсов среди детей был проведен конкурс по произношению азана. Победители конкурса были отмечены дипломами и призами, все участники получили сертификаты.

Смена для девочек проходила в мечети «Ирхам» г.Бугульмы. За время курсов девочки изучили порядок совершения намаза, выучили суру “ад-Духа”. Преподаватели курсов провели для них мастер-классы, игры и конкурсы.

В завершении курсов все дети получили подарки и посетили конно-спортивный клуб “Буцефал”.

Ребятам все очень понравилось, они выразили желание встретиться вновь на следующих каникулах.

dumrt.ru