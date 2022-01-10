В 2021 году фонд онлайн-библиотеки Darul-Kutub.com пополнили около 300 оцифрованных старинных книг

В 2021 году книжный фонд электронной библиотеки Darul-Kutub.com, проект реализации которой Духовным управлением мусульман начат в 2013 году, значительно обогатился – на сайте для всеобщего бесплатного доступа размещены 282 «новых» отсканированных трудов, изданных в Казани до 1918 года. Таким образом, на сегодняшний день электронная библиотека Darul-Kutub.com вмещает в себя 1587 томов старинных книг, среди которых классические дореволюционные труды татарских ученых и богословов.

Проект Darul-Kutub.com активно развивается силами Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки, как альтернативы зарубежным трудам, информационного противодействия радикальным идеологиям, а также обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе. Дизайн сайта адаптирован для всех экранов ПК, смартфонов и планшетов. Можно осуществлять поиск по авторам, названию книги и категориям.

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