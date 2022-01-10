В новом году «Татаркино» планирует создать электронный каталог фильмов, снятых за 100 лет существования татарстанского кинематографа. Эта значимая дата будет отмечаться в 2024 году. Об этом сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова на пресс-конференции, посвящённой итогам года и предстоящим планам. Она напомнила, что основная миссия «Татаркино» – это прокат фильмов и содействие кинопроизводству.

По её словам, в настоящее время киносеть республики включает в себя 14 киноучреждений, имеющих самостоятельный юридический статус, 175 точек кинопоказа, кинотеатр «Мир» в Казани и семь муниципальных кинотеатров. В 2021 «Татаркино» удалось организовать прокат более 450 фильмов, из них почти половина – отечественного производства. Валовый сбор от кинопоказов составил 10 млн рублей. В уходящем году были сняты фильмы «Мы – дети 41-го года» режиссёра Амира Галиаскарова (по автобиографической повести Мухаммета Магдеева) и «Тарлан» Юлии Захаровой, в основу сценария которого легла повесть Галимджана Ибрагимова «Конь в яблоках» («Алмачуар»). Это первый совместный проект «Татаркино» и СЕО «Almapictures» (Казахстан).

Кроме того, в региональный прокат вышла картина «Исэнмесез?» («Живы ли вы?») Ильдара Ягафарова. В числе основных проблем национального кинематографа Айтуганова назвала отсутствие инфраструктуры и системности в финансировании кинопроектов. Кроме того, продолжается отток из республики профессиональных кадров – преимущественно в Москву и Санкт-Петербург Говоря о планах на предстоящий год, директор «Татаркино» сообщила, что в 2022 году Казанский международный фестиваль мусульманского кино будет посвящён 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Продолжит свою работу и детский кинофестиваль «Милли мультFest», но уже во всероссийском масштабе.

Кроме того, «Татаркино» выиграло грант на создание образовательного центра при кинотеатре «Мир» – в новом году этот проект будет претворён в жизнь. Уже со следующего года «Татаркино» начнёт работу по подготовке к столетию татарстанского кинематографа, которое будет отмечаться в феврале 2024 года. В том числе будет создан электронный каталог татарстанских фильмов. «Мы соберём всё, что создано за 100 лет на территории республики, – художественные и документальные ленты, а также кинохронику», – сообщила Миляуша Айтуганова.

По её словам, на базе «Татаркино» уже в новом году заработает онлайн-кинотеатр. Помимо этого, будет создана фотолетопись развития кинопроизводства в республике. «Мы хотим создать ресурсы, которые позволят увидеть всю историю татарстанского кинематографа за сто лет», – отметила руководитель «Татаркино». В числе основных проблем национального кинематографа Айтуганова назвала отсутствие инфраструктуры и системности в финансировании кинопроектов. Кроме того, продолжается отток из республики профессиональных кадров – преимущественно в Москву и Санкт-Петербург.

«Татаркино» начнёт работу по подготовке к столетию татарстанского кинематографа, которое будет отмечаться в феврале 2024 года. В том числе будет создан электронный каталог татарстанских фильмов. «Мы соберём всё, что создано за 100 лет на территории республики, – художественные и документальные ленты, а также кинохронику», – сообщила Миляуша Айтуганова Директор «Татаркино» также обратила внимание на финансовые риски, связанные со слабой окупаемостью национальных фильмов.

«Я связываю это с тем, что люди ещё не привыкли платить за региональное кино и предпочитают смотреть наши фильмы бесплатно. Не понимаю почему. Но пока такие стереотипы существуют», – констатировала Айтуганова. По её словам, к системным проблемам можно отнести также несовершенство федеральной законодательной базы в части поддержки национального кинематографа. «Мы написали по этому поводу обращение в Госдуму, и нас поддерживают такие кинематографические регионы, как Якутия и Башкортостан. Должна быть хотя бы пятипроцентная квота для национальных фильмов в отечественном кинопрокате», – считает Миляуша Айтуганова.

По её мнению, необходимы также продвижение и популяризация национального кинематографа за рубежом, в первую очередь в странах тюркского мира. По мнению директора «Татаркино», создание онлайн-кинотеатра и информационно-обучающего центра, а также уникального арт-пространства в Казани, объ­единяющего кинотеатр «Мир» и сквер им. В.Аксёнова, станет первым шагом к формированию в республике кинокластера, который укрепит позиции Татарстана как кинематографического региона. «Но и без государственной программы поддержки и развития татарстанского кино никуда», – убеждена Айтуганова.

rt-online.ru