Оренбургские общественники поздравили участника Великой Отечественной войны Равгата Каримова со 100-летием

Активисты регионального отделения Народного фронта поздравили со знаменательным событием участника Великой Отечественной войны из Оренбурга Равгата Ганиятовича Каримова. Ему исполнилось 100 лет. Общественники поблагодарили ветерана за Победу и работу на благо людей, а также вручили ему подарки.

«Благодаря Народному фронту Равгат Ганиятович стал героем книги вологодского писателя Александра Трубина, который в 2020 году обращался на прямую линию с Президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным и просил отыскать Каримова. Мы установили, где живет ветеран, навестили его дома, узнали о потребностях, предложили помощь. С тех пор шефствуем над оренбургским ветераном, регулярно поздравляем его с 9 Мая и днем рождения. Когда выяснилось, что у него в квартире нет телевизора, мы незамедлительно его купили. Нам приятно, что и сегодня наш героический земляк в строю: смотрит телевизор, следит за новостями», –рассказала член регионального штаба Народного фронта, член cовета Оренбургской региональной татарской национально-культурной автономии Рушания Аббасова.

Равгат Каримов родился 7 января 1922 г. в селе Второе Имангулово Октябрьского района. В 1941 г. из Октябрьского райвоенкомата ушел добровольцем на фронт. За помощь раненым Равгат получил медаль «За боевые заслуги». Имеет воинское звание – старший лейтенант медицинской службы. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны он продолжил спасать людей в больницах Оренбурга.

«Я благодарю вас, что не забываете. Мне приятны ваше внимание, слова поддержки, подарки. Не думал, что доживу до такого юбилея. Всегда много работал, помогал людям. Наверное, поэтому жизненный путь у меня такой длинный и результативный», – поблагодарил общественников Равгат Ганиятович.

Активисты Народного фронта тепло пообщались с участником Великой Отечественной войны, его племянником, который помогает Равгату Ганиятовичу в быту. В разговоре обсудили возможность организовать документальный стенд, посвященный Каримову, в одном из старейших учреждений культуры города Оренбурга – библиотеке имени Хусаина Ямашева. От всей души пожелали участнику войну, которому исполнилось 100 лет, добра, благополучия и крепкого здоровья. И угостили вкусным пирогом по старинному рецепту.

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