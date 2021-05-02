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Национальная библиотека РТ запустила сайт свето-кинетической инсталляции с пятью татарскими алфавитами

Национальная библиотека РТ запустила сайт свето-кинетической инсталляции с пятью татарскими алфавитами

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.05.2021 0 5

К 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая Национальная библиотека Республики Татарстан запустила сайт светодинамической кинетической инсталляции — http://kitaphane.tatar.

Светодинамическая кинетическая инсталляция — главный объект входной зоны Национальной библиотеки. Она посвящена истории татарской письменности и состоит из 287 букв пяти алфавитов татарского языка: древнетюркских рун, уйгурского письма, алфавитов на основе арабской, латинской и кириллической график. Элементы инсталляции находятся в постоянном движении, принимают разную форму и цвет. Во время экскурсии посетители могут воспользоваться интерактивной опцией включения отдельных букв, чтобы изучить их более детально.

Авторы объекта — Роберт Хасанов, Илья Файнберг, Людмила Забрускова и Юлия Туранова. На этом сайте есть подробная информация об объекте и истории татарской письменности — она представлена на татарском, русском и английском языках.

magarif-uku.ru

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