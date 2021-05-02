Верность традициям – счастливое будущее татарского народа

36 лет исполнилось нашему молодому 60тысячному городу Нягани, выросшему в Западной Сибири!

Представители татарского этноса, вместе с другими народами Российской Федерации принимали и принимают самое активное участие в развитии нефтяной промышленности и строительстве нашего любимого города Нягани. С гордостью можем констатировать, что строим его сами с первых дней. Приехав в посёлок Нях со всех концов тогда ещё Советского Союза, кто – то с жизненным и профессиональным опытом, а кто – то по окончании нефтегазового института по направлению, как мой супруг; все, засучив рукава, не испугавшись суровых морозов и болотной слякоти, приступили выполнять свой долг перед Родиной.

Татарская организация является одной из крупных этносоставляющих частей нашего города, занимая в нём по численности 2- ое место. Желая не утратить на новом месте, а развивать свою неповторимую самобытность, родной язык, литературу, культуру и обычаи, у представителей татарского населения возникла идея объединиться в 90-е годы, находясь вдалеке от этнородины, наследницы многовековой исторической культуры. Особенно остро начинаешь ощущать потребность в коммуникации на родном языке, будучи оторванными от родителей, предков. Сегодня открыты, начиная с 2004 года, 2 класса для детей и взрослых с изучением татарского языка, знакомством с литературой, культурой, традициями и обычаями.

Для мам и бабушек с детьми проводит «ак калфак» мастер – классы по пошиву головных уборов: калфак для девочек, тюбетеек для мальчиков, а также знакомят с национальными блюдами и знакомят с особенностями национальных костюмов. Проводим Сабантуй с 2003-го года с приглашением гостей из соседних муниципалитетов Левобережья. Организовываем встречи с профессиональными артистами, концерты. Живя на этнородине, где есть лёгкий доступ к культурным источникам, достопримечательностям, растворяешься в море этих ценностей, не осознавая того, каким многовековым трудом всё это доставлено для нынешней генерации. Мы понимаем опасения Президента и всех прогрессивных представителей татарского народа. Потерять всё добытое нашими предками мы не имеем права. Наша основная задача – не лишать будущие поколения быть личностями, признающими принадлежность к своей национальности, гордящимися этим, и, не растворяющимися в безликости. А это значит, надо продолжать обучать детей, какого бы труда это не составляло, строить диалог с властями на местах, которые идут навстречу, предоставляя площадки для проведения занятий.

Мы сами космополиты, легко общаемся с представителями разных народов ближнего и дальнего зарубежья, стираются языковые границы. Но мы – патриоты своей Родины, и гордимся достижениями русской культуры, достижениями многонациональных культур. Мы благодарны Татарстану за огромную неоценимую помощь, оказываемую регионам. В этом состоит уникальность республики Татарстан, которая отличает от всех остальных. Мы с благодарностью принимаем от вас помощь систематически: во время написания Тотального Диктанта «Татарча яз», ежегодно помогаете профессиональными артистами во время проведения Сабантуев и много другое. Даже в этом году в условиях самоизоляции, мы не были обделены: были организованы интересные познавательные семинары он –лайн, мы имели возможность общаться с преподавателями, профессорами университетов. Много 6) полезного и ценного видео – материала положили себе в копилку. Огромное Вам спасибо! Хотелось бы, чтобы такая положительная практика имела и впредь продолжение. Тема образования, просвещения сегодня особенно актуальна. Воспитание в молодом поколении уважения к старшим, традициям, обычаям, выстраивание межличностных отношений на взаимоуважении, взаимосогласии помогут сохранить мир и не потерять себя, своё индивидуальное лицо.

Для нас, представителей национальных организаций в регионах России, очень важно сохранить этническую самобытность и богатейшие национальные традиции татар за пределами республик Татарстан и Башкортостан. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов обозначил стратегию развития “татары: верность традициям, вера в будущее”. Это обращение стало своеобразным манифестом для татар, живущих по всему миру. Мы поддерживаем стратегическую Концепцию Президента Татарстана о сохранении этнической идентичности татарского народа, так как мы, действительно, хотим сохранить себя как народ, и стараемся делать всё возможное для реализации этой задачи.

Рина Исхакова

Председатель городской татарской

общественной организации «Ватан»,

г. Нягань.