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МНГОО Татарской культуры «Ватан (Отечество)» реализует этнокультурный проект «Самотлор собирает друзей»

МНГОО Татарской культуры «Ватан (Отечество)» реализует этнокультурный проект «Самотлор собирает друзей»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 02.05.2021 0

Местная Нижневартовская городская общественная организация татарской культуры «Ватан» (Отечество)» при содействии муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур» реализует этнокультурный проект «Самотлор собирает друзей».

В эти дни прошли мастер-классы по народному вокалу и изготовлению женского головного убора «Калфак», с участием солистов татарского ансамбля «Ватан» и представителей старшего поколения – носителей традиционной татарской культуры.

Познакомиться с национальной песенной культурой, традиционными видами рукоделия и ремесел могут все желающие, независимо от возраста. Проведение мастер-классов поможет реализовать творческий потенциал личности участников проекта, выявить и поддержать талантливых самобытных исполнителей.

Проект реализуется на средства Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Альберт Халиуллин,
председатель Местной Нижневартовской городской общественной организации Татарской культуры “Ватан (Отечество)”

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