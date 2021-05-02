МНГОО Татарской культуры «Ватан (Отечество)» реализует этнокультурный проект «Самотлор собирает друзей»

Местная Нижневартовская городская общественная организация татарской культуры «Ватан» (Отечество)» при содействии муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур» реализует этнокультурный проект «Самотлор собирает друзей».

В эти дни прошли мастер-классы по народному вокалу и изготовлению женского головного убора «Калфак», с участием солистов татарского ансамбля «Ватан» и представителей старшего поколения – носителей традиционной татарской культуры.

Познакомиться с национальной песенной культурой, традиционными видами рукоделия и ремесел могут все желающие, независимо от возраста. Проведение мастер-классов поможет реализовать творческий потенциал личности участников проекта, выявить и поддержать талантливых самобытных исполнителей.

Проект реализуется на средства Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Альберт Халиуллин,

председатель Местной Нижневартовской городской общественной организации Татарской культуры “Ватан (Отечество)”