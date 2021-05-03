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Принимаются заявки на конкурс татарского самодеятельного творчества «Рамазан», который пройдет в Йошкар-Оле

Принимаются заявки на конкурс татарского самодеятельного творчества «Рамазан», который пройдет в Йошкар-Оле

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.05.2021 0 2

Организаторами конкурса являются Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл  «Республиканский центр татарской культуры»,  Региональная национально- культурная автономия татар Республики Марий Эл, Республиканское духовное управление мусульман Республики Марий Эл.

Цели и задачи фестиваля – это изучение, пропаганда, развитие традиций национального культурного наследия, привлечение интереса к самодеятельному творчеству татарского народа жителей  городов и районов  РМЭ, повышение исполнительского мастерства участников праздника, выявление новых талантов в различных возрастных категориях, поддержка начинающих исполнителей.

Фестиваль-конкурс проводится в 2 тура. 1 тур: отборочные туры по регионам РФ и по районам Марий Эл. На данном этапе отбор проводится с целью выявления участников заключительной части фестиваля – конкурса. Время и дата проведения уточняются со специалистами районных отделов культур.

2 тур – межрегиональный, заключительная часть фестиваля – конкурса «Рамазан»  проводится с победителями отборочного  тура в г. Йошкар – Ола,  22 мая 2021 года в 10.00,   по адресу: г.Йошкар –Ола, ул. Мира,28.

В фестивале участвуют конкурсанты следующих возрастных категорий:   16 –  25 лет,  26 –  35 лет, с 36 лет и старше. К участию приглашаются вокально – хоровые коллективы (солисты, вокальные ансамбли), хореографические коллективы (отдельные исполнители и коллективы), также мастера игры на народных инструментах, и мастера художественного слова (баиты, мунаджаты).

Вокально – хоровые  коллективы и отдельные исполнители представляют 2 разножанровых произведения: татарская народная песня и произведение профессионального татарского композитора;

Хореографические коллективы и отдельные исполнители представляют на фестиваль на отборочные туры 2 разнохарактерных татарских танца, продолжительность танца 3 минуты;

Игра на народных инструментах: участники представляют 2 произведения (обработки татарских народных песен, наигрыши, произведения татарских  профессиональных композиторов), продолжительностью всего выступления не более 5 минут.

Художественное слово – 1 произведение  (стихи, проза, мунажат, баитит.д.)

Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри. В состав жюри входят известные специалисты  по жанрам  в сфере культуры и искусства. Жюри подводит итоги конкурса. По итогам конкурса победителям присуждаются 1, 2, 3 места в каждой номинации и вручаются дипломы лауреатов I, II, III степени и памятные сувениры. А также всем конкурсантам будут вручаться дипломы об участии.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку до 20 мая 2021 года.

 

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