Национальная борьба “көрәш” стала украшением Сабантуя в Бавлах

В этом году за звание абсолютного батыра на Сабантуе в Бавлах боролись более 60 участников. Абсолютным батыром Сабантуя 2021 года среди взрослых стал Ильмир Сабиров, среди детей — Карим Гиниятулллин. Победителям вручили по барану и денежные сертификаты.

«Обладатели первых двух мест (в двух разных возрастных категориях) получили по барану, также обладатели всех призовых мест — по подарочному сертификату в магазин электроники», — сообщил ИА «Татар-информ» начальник отдела по развитию туризма и спорта в Бавлинском районе Ильдар Ахметзянов.

Борьба на поясах — главное украшение праздника — объединила многих в центре майдана. Захватывающие поединки богатырей отличались привлекательностью и борцовским духом. Сначала в силе и ловкости состязались юные участники. Победа досталась Кариму Гиниятулллину. Он занимается борьбой шесть лет.

Кульминацией состязаний стала схватка двух финалистов среди взрослых, в результате которой был определен абсолютный батыр — Ильмир Сабиров. По информации «Бавлы-информ», 32-летний борец становится чемпионом этого состязания четвертый год подряд, первую победу он одержал в 2017 году.

Сабантуй в Бавлах прошел ярко и зрелищно. Зрителей порадовали самодеятельные юные и взрослые артисты. В своих танцах и песнях они прославляли семейные ценности, дружбу народов и здоровый образ жизни. Красочные номера следовали один за другим, демонстрируя творчество разных народов, которые в дружбе и согласии живут на бавлинской земле уже много лет. По порядку звучали песни на татарском, русском, чувашском, удмуртском и других языках.

Открывая Сабантуй, глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил всех с праздником плуга и поблагодарил тружеников села за их нелегкий труд. Также с поздравлениями обратились к бавлинцам и гости праздника, пожелав всем добра и мира. После этого состоялись награждения тружеников сельского хозяйства, руководителей хозяйств, работников социальной сферы. Каждый из них под аплодисменты поднимались на пьедестал и получали награды.

На большой поляне прошли спортивные состязания: конкурсы и народные игры: лазание по шесту, бой с мешками, бег в мешках, переноска воды на коромыслах и многое другое. Многочисленные болельщики наблюдали за конкурсами, подзадоривая участников.

25-летний Расиль Шабиев забрался на шест за 33 секунды, его рекорд не смог побить больше ни один из участников. На Сабантуй в Бавлы из Туймазов он приезжает уже несколько лет подряд.

В этом году всеми любимый праздник посетили гости изо всех уголков России: Казани, Москвы, Октябрьского, Самарской, Оренбурской областей и других регионов.

«В общей сложности праздник посетили 5 тысяч гостей», — сообщил руководитель исполкома города Бавлы Данияр Бакиров.

tatar-inform.ru