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Татарская автономия Пензенской области приняла участие в фестивале национально-культурных автономий

Татарская автономия Пензенской области приняла участие в фестивале национально-культурных автономий

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.06.2021 0 3

10 июня 2021 г. РОО «ТНКА Пензенской области» под руководством Председателя Туктарова Ж. З. приняла участие в фестивале национально-культурных автономий Пензенской области «Многонациональный хоровод», приуроченный ко Дню России.

В ходе фестиваля школьники, учащиеся колледжей и активисты общественных национальных объединений познакомились с работой выставочных площадок народов, проживающих на территории Пензенской области, выставок национальных костюмов, предметов быта, литературы и национальных промыслов.

С приветственным словом к гостям фестиваля обратились начальник Управления внутренней политики Правительства Пензенской области Маслов П. С. , врио Министра образования Пензенской области Воронков А. Г., директор ГАУ ПО “Многофункциональный молодёжный центр Пензенской области” Зиновьев С. В. .

Активисты РОО «ТНКА Пензенской области» представили национальный татарский костюм, организовали выставку предметов декоративно-прикладного творчества и народного промысла, книжных изданий на татарском языке и провели мастер-класс для детей «Татарский орнамент».

В праздничном концерте прозвучали песни на национальных языках в исполнении солистов и ансамблей, представляющих национально-культурных автономий Пензенской области. Татарскую песню представили активисты молодежного исполкома РОО «ТНКА Пензенской области» Хусяинова Элина, Тинчурина Мениря.

Татарская автономия Пензенской области

 

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