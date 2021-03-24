Навруз отметили татары Карши

Активное участие во всенародных гуляниях в Центральном парке культуры и отдыха города Карши, посвященных знаменательной дате в жизни народов Востока – Наврузу – приняли представители Татаро-башкирского национального культурного центра Кашкадарьинского области.

Директор центра Фирюза Ихсанова сердечно поздравила соотечественников с Новым годом по солнечному восточному календарю. Она рассказала об исторических корнях Навруза, уходящих в седую древность, его замечательных традициях, легендах, особенностях национальных блюд, украшающих праздничные столы в дни Навруза, прочитала стихи, посвященные Узбекистану, любви и весне.

Участники весеннего праздника равноденствия, открывающего астрономический новый год, испокон веков желали друг другу долгих лет жизни, счастья, здоровья, богатых урожаев на полях и в садах, обильного приплода сельскохозяйственных животных. Множество сердечных пожеланий высказали директор Чиракчинского филиала Татарско-башкирского национального культурного центра Кашкадарьинской области Фархад Рахманов, активисты центра Ильдар Рахматуллин, Наиля Хисматуллина и другие.

Выступления юных членов фольклорно-этнографического ансамбля «Кояш» при Татаро-башкирском культурном центре Кашкадарьинской области Жасмины Халиковой, Эрики Нафиевой, Ангелины Кадировой, Амины Музиповой, Ангелины Рауповой и Ильнура Махсудова в рамках литературно-художественных композиций «Нәүрүз – изге бәйрәм» и «Безгә бәйрәм һәм татулык кирәк» на татарском и английском языках заслужили горячие аплодисменты зрителей. А татарский и испанский танцы самой юной участницы ансамбля «Кояш» Амины Эгамбердиевой подарили участникам акции дополнительные позитивные эмоции.

«Я надеюсь, что очередной Навруз, наш любимый национальный праздник, мы опять встретим в теплом кругу друзей с праздничным весенним настроением!» – сказала активистка центра Нажия Ганеева.

Равиль Авилов, г.Карши, Республика Узбекистан