В селе Большой Труев Пензенской области состоялся конкурс для детей

20 марта в Доме культуры с. Большой Труев состоялся районный детский конкурс детей (возраст от 6 до 8 лет) под названием «Мисс – татарочка -2021», «Мистер татарин -2021». Организаторами конкурса стали общественные организации: «Пензенская региональная организация татарских женщин» «Ак калфак» и «Общество татарской культуры» Кузнецкого района».

Желание принять участие в мероприятиях изъявили родители и дети из сёл Большой Труев, Малый Труев, Татарский Канадей и Бестянка.

Участниками конкурса стали Асанов Фархат, Тюкаева Эмилия, Амирова Амира, Абсалямова Амира, Абузяров Руслан, Хальметова Лиана и Рахматуллина Аиша.

Конкурс открыл презентационный этап: ребята с огромным желанием презентовали свои семьи, рассказали о себе, о своих родителях, о семейных развлечениях и кем бы они хотели стать в будущем. Творческие номера сопровождала татарская музыка, дети с родителями пели, танцевали, рассказывали стихи и истории о том, как воспитываются дети в татарских семьях на основе любви, уважения и трудолюбия.

Каждый конкурсант подготовил для жюри родословное древо своей семьи. Каждая работа стала шедевром этого конкурса. Уникальность, красочность, рассказ о своих бабушках, дедушках многих заставили прослезиться.

Конкурс на лучшую татарскую выпечку восхитил всех членов жюри. Оригинальность оформления пирогов с национальным колоритом удивила всех гостей.

Самый сложный и волнительный момент – подведение итогов. Жюри очень сложно было принять решение в определении лучших.

Номинация «Самая красивая – мисс татарочка» была присуждена Абсалямовой Амире (с. Б. Труев). Хальметова Лиана (с. М. Труев) стала победительницей в номинации «Самая трудолюбивая и озорная», Рахматулина Айша (с. Бестянка) – «Мисс скромница». Амирова Амира – заняла первое место.

Из конкурсантов – мальчиков Абузяров Руслан (с. М. Труев) стал победителем в номинации «Мальчик – молодец». «Гран – при» жюри присудило Тюкаевой Эмилии (с.Татарский Канадей) и Асанову Фархату (с. Татарский Канадей).

От имени Председателя РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Жиганши Зейнятулловича Туктарова организаторам конкурса благодарности и ценные подарки вручил член Президиума Бакир Усманович Акжигитов.

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