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В Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка Айрата Хамидуллина

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка Айрата Хамидуллина

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 24.03.2021 0 2

25 марта в 16:00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ в Казанском Кремле откроется выставка Айрата Хамидуллина «Знает лишь время…».

На выставке представлены работы Айрата Хамидуллина, выполненные художником за последнее пятилетие. Это своеобразный творческий отчет. По-прежнему основной лабораторией художника остаются натюрморт и пейзаж.

Живопись Айрата Хамидуллина – это отражение его представления и ощущения окружающего мира. Он рассматривает происходящие события, погружает зрителя в свой образный мир – особое, символическое пространство. Работы неоднородны по сюжету и композиции: одни насыщенные и напряженные, другие светлые и лиричные, но их все объединяет поиск гармонии.

mincult.tatarstan.ru

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