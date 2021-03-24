В Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка Айрата Хамидуллина

25 марта в 16:00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ в Казанском Кремле откроется выставка Айрата Хамидуллина «Знает лишь время…».

На выставке представлены работы Айрата Хамидуллина, выполненные художником за последнее пятилетие. Это своеобразный творческий отчет. По-прежнему основной лабораторией художника остаются натюрморт и пейзаж.

Живопись Айрата Хамидуллина – это отражение его представления и ощущения окружающего мира. Он рассматривает происходящие события, погружает зрителя в свой образный мир – особое, символическое пространство. Работы неоднородны по сюжету и композиции: одни насыщенные и напряженные, другие светлые и лиричные, но их все объединяет поиск гармонии.

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