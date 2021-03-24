Первые 200 «выпускников» татарского онлайн-медресе получили сертификаты о прохождении курса

Сегодня ежедневно постигают азы Ислама не менее 1000 “шакирдов”. Из них 13,0% – люди в возрасте 25-34 лет, 12% – 35-44 лет, 48 % – старше 55 лет. Что касается регионов, то большинство желающих обучаться на платформе medrese.tatar – это татарстанцы (15 624 человек). Слушателей из Республики Башкортостан – 2696 человек, Москвы и Московской области – 1802 человека, Ульяновской области – 373 человека. Помимо России, есть пользователи, зарегистрированные в Казахстане (504), Узбекстане (182), Турции (79), Австралии (104), Киргизии (143), США (66), Германии (61), Азербайджане (35), Ирландии (16), Финляндии (12), Канаде 18), ОАЭ (8), Египте (8). Прослеживается рост численности шакирдов из регионов и зарубежных стран. 68% обучающихся заходят на сайт через смартфоны.

Самыми популярными дисциплинами в онлайн-медресе оказались “Татарларда Ислам тарихы” (его прослушали 3200 человек) и тафсир (прослушали 1700 человек). Общее количество просмотров всех уроков – 45 855.

Татарское онлайн-медресе — это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на качественно новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане — примечетские курсы. Онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы. Новый проект реализован ДУМ РТ и подведомственным ему ИД «Хузур» в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан. Доступ к онлайн-медресе можно получить и через специальное бесплатное мобильное приложение, разработанное для смартфонов на базе iOS и Android. Приложение называется “Татар мәдрәсәсе”. Скачать бесплатно его можно в Play Маркете и App Store.