«ШАЯН ТВ» набирает участников нового танцевального проекта «Биюbattle»

Детский телеканал «ШАЯН ТВ» приглашает юных танцоров для участия в новом проекте — «Биюbattle» («Бию баттл»). По словам организаторов, на проекте участников ждут драйв современной музыки, эстетика народного танца и изящество классической хореографии!

Если ваш ребенок любит проводить время в хореографическом зале; ему не понаслышке знакомы такие слова, как батман, пируэт или дроп; а танец для него — это не просто набор букв, а стиль жизни, то в «Биюbattle» его ждут!

Соло, дуэт или целый коллектив; современная народная или эстрадная хореография — выбор остается за участниками.

Проект проводится с 1 марта по 20 июня 2021 года. К участию приглашаются дети и подростки 6 — 15 лет.

Все подробности, заявка участника и положение о конкурсе можно найти на сайте ­­shayantv.ru.

tatar-inform.ru