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Нейрохирург с мировым именем избран депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва

Нейрохирург с мировым именем избран депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва

в Новости, Слайдер, Личности, Соотечественники, 23.09.2021 0 4

Избирательная комиссия Тюменской области объявила итоги выборов в региональную думу.

В числе избранных депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва – Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ и Республики Татарстан, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Альберт Акрамович Суфианов.

Отрадно, что уникальный нейрохирург-практик, спасший тысячи человеческих жизней, занимает достойное место в политической жизни страны.

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