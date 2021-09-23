Нейрохирург с мировым именем избран депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва

Избирательная комиссия Тюменской области объявила итоги выборов в региональную думу.
В числе избранных депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва – Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ и Республики Татарстан, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Альберт Акрамович Суфианов.
Отрадно, что уникальный нейрохирург-практик, спасший тысячи человеческих жизней, занимает достойное место в политической жизни страны.