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Театр «Былбыл» покажет премьеру спектакля Флорида Булякова

Театр «Былбыл» покажет премьеру спектакля Флорида Булякова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 23.09.2021 0 1

В рамках года родных языков в Петербурге создан татарский народный театр «Былбыл». И вот уже премьера спектакля состоится скоро!

Это озорной, юмористический и, вместе с тем, лирический и сентиментальный спектакль по пьесе Флорида Булякова «Эх, голубушки!» (Эх, күгәрченкәйләрем!..). Актуальная тема – любовь, которой все возрасты покорны… И судьба человека, разная, ее предопределенность и, в тоже время, непредсказуемость…

Вход свободный.

2 октября в Зале Юбилейный (ул. Одоевского, 29 – 50 метров от метро Приморская).

Начало в 17 час. 00 мин.

tatarstan.ru

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