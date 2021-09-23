В Казани собрались участники Всероссийского форума татарских журналистов

Порядка 40 журналистов из 10 регионов России собрались сегодня в Казани. Целью визита в столицу Татарстана стало участие во Всероссийском форуме татарских журналистов.

По словам руководителя управления информационной службы и связи со СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхи, в этом году Форум продлится три дня. Первый день проходит в Казани. Сегодня здесь состоится круглый стол с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Завтра журналисты примут участие в Национальном собрании (тат. Милләт Җыены), организованном Всемирным конгрессом татар. В субботу, 25 сентября, они отправятся в г. Ижевск, где для них также подготовлена интересная программа.