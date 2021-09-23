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В Казани собрались участники Всероссийского форума татарских журналистов

В Казани собрались участники Всероссийского форума татарских журналистов

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 23.09.2021 0 12

Порядка 40 журналистов из 10 регионов России собрались сегодня в Казани. Целью визита в столицу Татарстана стало участие во Всероссийском форуме татарских журналистов.

По словам руководителя управления информационной службы и связи со СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхи, в этом году Форум продлится три дня. Первый день проходит в Казани. Сегодня здесь состоится круглый стол с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Завтра журналисты примут участие в Национальном собрании (тат. Милләт Җыены), организованном Всемирным конгрессом татар. В субботу, 25 сентября, они отправятся в г. Ижевск, где для них также подготовлена интересная программа.

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