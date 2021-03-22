Нижегородской Соборной мечети исполнилось106 лет

Прежде всего стоит отметить, что с 2008 году Нижегородская Соборная мечеть признана объектом истории и культуры Федерального значения.

Ниже­городская Соборная мечеть стала последней крупной мечетью, построенной в царские времена. Мечеть «на горе» так называли её в народе.

В те времена, это была вторая мечеть в Нижнем Новгороде (после Ярмарочной).

Сегодня Нижегородская Соборная мечеть представляет собой двухэтажное кирпичное здание, где с одного торца здания -михраб, с другого — высокий минарет. Главным объемом здания является традиционный луковичный купол. На первом этаже мечети находится женский зал, а на втором мужской, также есть дополнительная площадка на третьем этаже, где во время пятничных и праздничных молитв мужчины читают коллективный намаз.

Появление Нижегородской Соборной мечети было не из легких, ее возведение началось только через 4 года после получения разрешения, в 1913 году.

Проект здания был разработал нижегородским губернским архитектором Павлом Домбровским. Закладка мечети состоялась летом 1913 года, а торжественное открытие — 20 марта 1915 года.

В советское время мечеть была закрыта, а его помещения использовались под военный госпиталь, детский сад, складских помещений. После 50 лет непрерывной борьбы, мусульмане города наконец-то смогли добиться возвращения мусульманского храма верующим.

Храм возрожденный в 1991 году, после длительного ремонта стал принимать в себе верующих, в нём начались регулярные намазы и стала функционировать воскресная школа.

Теперь Нижегородская Соборная мечеть действует как духовный центр мусульман Нижегородской области.

Более подробный материал о Нижегородской Соборной мечети можно прочитать из книги Мухетдинова Д. В. “Азан над Волгой”.

muslim.ru