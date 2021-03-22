В Татарстане пройдёт Всероссийский конкурс мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган тел»

С 22 по 24 марта на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (г. Казань, территория Деревня Универсиады, дом 35) проводится заключительный этап Всероссийского конкурса мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган тел».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 24 марта 2021 года в 9.00 часов на базе академии.

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2021 годы» и в соответствии с планом работы Министерства образования и науки РТ на 2019-2022 учебный год. Конкурс проводится с 2012 года.

Первостепенная цель конкурса – содействие сохранению и развитию языкового и культурного многообразия народов России и Татарстана, повышение статуса учителей родных языков, распространение педагогического опыта и профессионального мастерства.

В заочном этапе конкурса приняли участие 78 педагогов из муниципальных районов Татарстана и 17 учителей родного (татарского) языка и литературы из субъектов Российской Федерации. На заключительный этап прошли 50 учителей родного языка и литературы, в том числе: 17 учителей родного татарского, 10 учителей родного русского, 6 учителей родного чувашского, 4 учителя родного марийского и 2 учителя родного мордовского (эрзя) языка и 10 учителей родного (татарского) языка и литературы из субъектов Российской Федерации.

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