В Пензе прошла образовательная школа для лидеров молодежных национальных объединений

С 19 по 22 марта Татарская национально-культурная автономия Пензенской области организовала творческо-образовательную школу для лидеров молодежных национальных объединений «Вместе ярче» в рамках образовательно-культурного марафона «Наше единство – в многообразии».

Данный проект первый своего рода в регионе, где представители одиннадцати национально-культурных автономий собрались на одной площадке для совместного созидания. 80 молодых активистов и студентов от 18 до 25 лет в течение 3-х дней обучения, прописывали новые проекты и обменивались опытом в области этнокультурных проектов.

В рамках работы школы были организованы различные тренинги и мастер-классы от лучших специалистов по следующим направлениям:

1. творческое направление;

2. социальное проектирование;

3. формирование личностных и межличностных компетенций.

В качестве одного из экспертов выступала председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова, которая поделилась опытом организации проектов от городского до всемирных масштабов. Наставляя молодежи о важности сохранения своей идентичности и роли молодежи в формировании положительного бренда своей национальности в условиях мировой глобализации.

Также в качестве спикеров были приглашены лидеры татарских общественных организаций Республики Мордовия, Саратова и Астрахани.

По итогам деятельности школы сформирован банк социально-значимых проектов, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, на сохранение национальной культуры и языка.

На закрытии образовательной школы была организована площадка в формате панельной дискуссии, с участием заместителя Председателя Правительства Пензенской области Ягова О.В., Председателя РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Ж.З. Туктарова и заместителя начальника отдела по реализации национальной политики Управления внутренней политики Правительства Пензенской области О.Г. Мельниковой.

Данный проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Пензенской области.

Пресс-служба РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»