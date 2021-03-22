В Сочи представили национальный вид спорта корэш

Представители краевого отделения поясной борьбы корэш представили национальный вид спорта в рамках состоявшегося 20 марта текущего года в г. Сочи традиционного праздника “Навруз”, который стал неотъемлемой частью национально-культурной жизни Краснодарского края.

“Навруз” – это праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. “Навруз” является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. 30 сентября 2009 года “Навруз” был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества наряду с другими 76 элементами нематериального наследия со всего мира.

Поясная борьба корэш по традиции является центром притяжения внимания организаторов и гостей праздника “Сабантуй”, и, благодаря командной работе краевого отделения поясной борьбы корэш, национальный вид спорта вызвал большой интерес не только среди присутствующих на празднике “Навруз”, но и ранее представлял повышенное внимание жителей и гостей Краснодарского края.

Поясная борьба корэш своего рода оплот, ориентированный на сплочение спортсменов, представляющих различные народности, и которых объединяет стремление к здоровому образу жизни, занятия спортом и ценность культурных традиций. Все это воспитывает в них командный дух, взаимоуважение по отношению друг к другу и чувство патриотизма по отношению к нашей родине.

Отдельно отметим, что представители краевого отделения поясной борьбы корэш не в первый раз принимают участие в подобных мероприятиях и видят в этом возможность представить гостям праздника “Навруз” насладиться зрелищностью национального вида спорта и каждому желающему попробовать себя в качестве батыра, примерив спортивную экипировку, и надолго запомнить незабываемые впечатления.

Николай Иванов,

представитель регионального отделения Общероссийской общественной организации “Федерация корэш России” в Краснодарском крае