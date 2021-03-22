Во Всемирном конгрессе татар состоялась встреча с членами общественной организации татарских женщин «Сахибжамал»

Сегодня, 22 марта, в здании Исполкома Всемирного конгресса татар состоялась встреча с представителями общественной организации татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан.

Гостей приветствовал Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями

регионов Российской Федерации Марс Тукаев. Он рассказал участникам встречи о деятельности ВКТ и о действующих проектах. Например, прошедший в эти дни Всероссийский форум татарских краеведов, IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов России и Татарстана, запланированный на конец марта, встречи в федеральных округах, проводимые руководством ВКТ, проекты Всемирного форума татарской молодежи, и др.

– Мы рады приветствовать вас в Казани, надеемся, что подобные встречи будут проводиться и впредь, – отметил Марс Тукаев.

С представительницами организации «Сахибжамал» пообщалась и руководитель Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова. Она рассказала о деятельности организации “Ак калфак” в области сохранения традиций и преемственности поколений. «Женские организации должны работать сообща, содействовать и помогать друг-другу», – подчеркнула Кадрия Раесовна.

Знаменитый журналист, главный редактор студии «Дөнья» Римзил Валеев предложил чаще проводить встречи в онлайн формате, чтобы обсудить вопросы воспитания детей, сохранения языка и традиций.

Гости выразили свою благодарность за организацию подобных встреч, за возможность общаться и делиться опытом.