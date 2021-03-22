В Афганистане стартовал флэшмоб «Мин татар»

В Исламской Республике Афганистан в социальных сетях стартовал флэшмоб «Мин татар» «Я татарин (татарка)» в поддержку татар страны. В акции, объединившей татар страны по некоторым данным приняли участие порядка 10 тыс. человек.

Флэшмоб организовали молодые активисты татарского культурного фонда Афганистана, среди которых Ходжат Надери – обратившийся во Всемирный конгресс татар с просьбой организовать онлайн курсы татарского языка для афганских татар.

Напомним, что с 13 марта т.г. по решению властей страны татары Афганистана имеют возможность указывать свою национальность в электронных документах, удостоверяющих личность.

Ранее, в виду отсутствия такой возможности татары Афганистана в своих документах были вынуждены в графе «национальность» указывать свою принадлежность другим народам.