Татары из разных регионов большой страны встретились в Санкт-Петербургском Доме национальностей

Окружное заседание актива татарских общественных объединений Северо-Западного федерального округа и встреча с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым прошли 17 марта в Санкт-Петербургском Доме национальностей.

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург Василь Шайхразиев вместе с представителями татарских общественных объединений и Санкт-Петербургского Дома национальностей возложил цветы к памятникам Герою Советского Союза Мусе Джалилю, татарскому народному поэту Габдулле Тукаю и многолетнему лидеру мусульманской общины Петербурга, основателю первой татарской газеты «Нур», инициатору строительства Петербургской соборной мечети Атаулле Баязитову.

Другой частью визита стала встреча Василя Шайхразиева с председателем Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт Петербурге Олегом Капитановым.

В Санкт-Петербургском Доме национальностей татарскими народными песнями гостей встречал ансамбль «Акчарлак».

Заседание открыл Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. Ренат Накифович обратил внимание на успешную совместную работу татар Северной столицы и Санкт-Петербургского Дома национальностей.

Директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Валерий Николаев, приветствуя гостей, отметил: «Руководство Республики Татарстан ведет огромную работу по укреплению и поддержанию государственности в нашей стране. Татарский народ является вторым по численности народом в России. Мы руководствуемся этим в своей деятельности…». Валерий Александрович вручил почетным гостям – представителям других регионов памятные подарки от Санкт-Петербургского Дома национальностей.

Видеообращением участников приветствовал директор Дома народов России Андрей Березин. Он подчеркнул, что отличительной чертой татарской культуры является ее открытость миру, гармоничное сосуществование и взаимное обогащение с культурами других народов.

К гостям обратился заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и Председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев.

На заседании активисты татарских общественных организаций подвели итоги работы Всемирного конгресса татар за 2020 год и определили план работы и задач на 2021 год.

Окружные заседания актива татарских общественных организаций с участием руководства Национального совета Всемирного конгресса татар ежегодно проводятся в федеральных округах Российской Федерации с целью ознакомления с опытом работы общественных объединений в вопросах сохранения этнической и культурной идентичности татар, а также удовлетворения этнокультурных потребностей татарского населения, проживающего в регионах России.

spbdn.ru