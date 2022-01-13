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Новый взгляд на татарскую эстраду

Новый взгляд на татарскую эстраду

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 13.01.2022 0 7

15 января в Национальной библиотеке РТ состоится презентация проекта «100 татарских песен XX века».

В конце прошлого года лейбл «Yummy Music» совместно с Детской школой искусств №9 создали сайт «100 татарских песен XX века».

Для этого они поговорили с множеством экспертов – композиторами, культурологами, общественными деятелями, поэтами, певцами, – и составили список через который можно рассказать про XX век, время, когда татарская музыка вышла на сцену и обрела новые каналы распространения. На протяжении всего столетия она обогащалась, менялась, при этом что-то теряя, а что-то приобретая.

Вместе с инициатором создания сайта, музыкантом и журналистом Радифом Кашаповым гости прослушают 20 татарских песен XX века. Часть данных песен в архивных версиях и с винила – после этого Ваш взгляд на татарскую эстраду изменится.

mincult.tatarstan.ru

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