Новый взгляд на татарскую эстраду

15 января в Национальной библиотеке РТ состоится презентация проекта «100 татарских песен XX века».

В конце прошлого года лейбл «Yummy Music» совместно с Детской школой искусств №9 создали сайт «100 татарских песен XX века».

Для этого они поговорили с множеством экспертов – композиторами, культурологами, общественными деятелями, поэтами, певцами, – и составили список через который можно рассказать про XX век, время, когда татарская музыка вышла на сцену и обрела новые каналы распространения. На протяжении всего столетия она обогащалась, менялась, при этом что-то теряя, а что-то приобретая.

Вместе с инициатором создания сайта, музыкантом и журналистом Радифом Кашаповым гости прослушают 20 татарских песен XX века. Часть данных песен в архивных версиях и с винила – после этого Ваш взгляд на татарскую эстраду изменится.

mincult.tatarstan.ru