Минниханов: «Где бы мусульманин ни был, он должен прочувствовать: это большое событие»

С написания рукописного Корана и презентации логотипа 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией началась в Татарстане подготовка к проведению торжества. Заседание оргкомитета провел сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Каллиграф начертал на холсте первую и главную суру Корана – «Фатиха»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В «Кул-Шариф» написали от руки первую суру Корана

Старт проекту написания рукописного Корана сегодня дали в мечети «Кул-Шариф». Каллиграф начертал на холсте первую и главную суру Корана — «Фатиха». Она начинается с «басмалы» — фразы, с которой мусульмане традиционно начинают любые дела.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил журналистам, что написание рукописного Корана будет способствовать возрождению науки Ильм аль-Хатт (изучает правила написания арабских букв), которая была утеряна. Сегодня при Российском исламском университете работает Центр арабской каллиграфии, который готовит каллиграфов-ученых, один из которых — Артур Писаренко — будет писать Коран.

Глава ДУМ РТ сообщил, что опыт подготовки рукописного Корана существует в Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ливии, Марокко и Пакистане. По словам муфтия, следить за правильностью написания будет специальная комиссия, в которую входят богословы России и зарубежных стран. В качестве консультанта привлечен всемирно известный мусульманский ученый из Дубая, богослов, глава комиссии по подготовке Корана Дубайской международной премии Корана (DIHQA), потомок пророка Мухаммада шейх Мамун ар-Рави.

Камиль хазрат уточнил, что написание одной страницы занимает два дня. С учетом верификации текста написание Корана займет не меньше двух лет. «В рамках 1100-летия мы даем старт (написанию Корана, — прим. Т-и), когда закончится — тяжело предположить, может быть, два-три года (потребуется, — прим. Т-и), потом мы увидим результат. Это показывает, что в нашей стране этой науке уделяется огромное внимание, что эта наука возродилась, у нас есть каллиграфы, которые могут писать на международном уровне», — подчеркнул Самигуллин.

По данным Духовного управления мусульман РТ, проект будет представлять высокую научную ценность для российского корановедения и отечественной исламской богословской мысли. В дальнейшем планируется отпечатать рукописный текст и тиражировать его.

«Принятие ислама во многом предопределило формирование российской цивилизации»

Вслед за мероприятием в мечети «Кул-Шариф» прошло заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Открывая совещание, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что по решению Президента России Владимира Путина празднование проводится на федеральном уровне, и выразил за это благодарность.

Заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией провел Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Руководитель республики напомнил, что федеральный оргкомитет был создан еще в прошлом году, возглавил его заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Кроме того, создан республиканский оргкомитет. Он подчеркнул, что уже проведена большая подготовительная работа.

«События, состоявшиеся 1100 лет назад, имеют для России важное историческое значение. Принятие в 922 году в Волжской Булгарией ислама в качестве государственной религии во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока», — отметил Минниханов.

Президент РТ сказал, что мирное существование конфессий в нашей стране — это пример для всего мирового сообщества. «Мероприятия в честь 1100-летия принятия ислама призваны содействовать сплочению мусульман России, показать тесную взаимосвязь интересов общества, государства и традиционных ценностей мусульманских народов страны. Мы придаем большое значение диалогу между традиционными конфессиями России, созданию благоприятных условий для мирного сосуществования людей разных национальностей и вероисповедания», — сказал Минниханов.

Руководитель республики подчеркнул, что празднование памятной даты является давней традицией для Татарстана и мусульманской уммы страны. Впервые мероприятия «Изге Болгар җыены» (собрание в Святом Болгаре, – прим. Т-и), приуроченные ко дню принятия ислама, были проведены в Болгаре еще в 1989 году по инициативе муфтия Талгата хазрата Таджуддина.

Рустам Минниханов подчеркнул, что празднование памятной даты является давней традицией для Татарстана и мусульманской уммы страны Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

С тех пор в Болгаре было многое сделано для сохранения наследия предков, а архитектурный комплекс был включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

«Помимо возрождения древних памятников на территории Болгара возведены новые культурные объекты, которые символизируют духовную связь с историческим выбором предков. Это и памятный знак, где находится один из самых больших печатных Коранов в мире, и Музей Болгарской цивилизации, и другие объекты. Огромную роль в этом сыграл первый Президент республики Минтимер Шарипович Шаймиев. (…) Прежде всего, мы сегодня должны поблагодарить Владимира Владимировича Путина, когда Минтимер Шарипович [Шаймиев] обратился к нему с идеей возрождения. Это было не только морально, но и финансово подкреплено через федеральный бюджет», — отметил Минниханов.

Закладка соборной мечети, KazanSummit и «Изге Болгар җыены»

Рустам Минниханов отметил, что юбилей должен продемонстрировать мировому сообществу богатое культурное историческое наследие, достижения в сохранении и развитии традиционных духовных ценностей и показать, что мусульманская умма России является неотъемлемой частью исламского мира. Для этого планируется провести международные мероприятия, в том числе по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества.

Впервые мероприятия «Изге Болгар җыены», приуроченные ко дню принятия ислама, были проведены в Болгаре еще в 1989 году по инициативе муфтия Талгата хазрата Таджуддина Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В числе ключевых мероприятий — «Изге Болгар җыены», международный экономический форум KazanSummit 2022, Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, закладка строительства соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама.

«Конференции, выставки, круглые столы и другие научные и культурные мероприятия пройдут как в республике, так и по всей стране, и в ее столице Москве. Символично, что юбилейные мероприятия пройдут в Год культурного наследия народов России, объявленный указом Президента страны 30 декабря 2021 года», — отметил руководитель РТ.

Федеральный план подготовки к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией включает в себя шесть разделов и 71 мероприятие. Такой масштаб мероприятий позволит рассказать об истории развития ислама в России на международном уровне, сообщила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Она перечислила основные направления — речь идет о мероприятиях по строительству и реставрации объектов инфраструктуры культурно-духовного назначения, разработке и создании символики, сувениров (для повышения узнаваемости события на федеральном и международном уровнях), издании печатной продукции, производстве и создании видеопродукции, запуске тематических интернет-ресурсов по истории и развитию ислама в России, а также проведении разнообразных научных форумов, круглых столов и семинаров.

Ольга Ярилова: «Благодаря разнообразной палитре мероприятий в них примет участие большое количество федеральных и региональных органов власти, а также общественных организаций» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Благодаря такой разнообразной палитре мероприятий в них примет участие большое количество федеральных и региональных органов власти, а также общественных организаций», — заметила замминистра культуры РФ.

По ее словам, одним из ярких событий плана станет премьера художественного фильма о путешествии Ахмада аль Багдади в Волжскую Булгарию. Также ключевыми станут мероприятия на площадке Болгара в мае 2022 года. Одновременно с ними весной пройдут и тематические мероприятия в Санкт-Петербурге, которые завершатся проведением большой выставки.

«Также в рамках национального проекта „Культура“ мы запланировали межмузейный выставочный проект с участием разных федеральных музеев. Благодаря этому проекту большинство регионов России узнают и познакомятся с традициями исламской культуры», — резюмировала Ольга Ярилова.

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев сообщил, что в федеральном плане кроме закладки строительства комплекса соборной мечети в Казани – открытие нового комплекса Российского исламского университета в Уфе, строительство ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде, открытие историко-культурного комплекса «Булгарская застава» в Ульяновской области, завершение реставрации и открытие комплекса медресе «Мухаммадия» в Казани, проработка вопросов инфраструктуры и транспортного сообщения в Болгаре.

Василь Шайхразиев сообщил, что в федеральном плане кроме закладки строительства комплекса соборной мечети в Казани – открытие нового комплекса Российского исламского университета в Уфе Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В республиканский план мероприятий вошли 39 позиций, в том числе строительство и ремонтные работы на объектах в Болгаре и Казани, всероссийский фестиваль «Великий Болгар», выставка мусульманской культуры «Ислам нуры» («Луч ислама»), Международный молодежный форум «Россия – Организация исламского сотрудничества», а также мероприятия, посвященные юбилейной дате, в рамках 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

У 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией будет свой сайт

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» создаст сайт, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Он будет размещен по адресу 1100летиеислама.рф.

Сайт будет вестись на русском, татарском, английском и арабском языках и содержать весь объем медиапродукции, касающейся юбилейной даты.

Также агентство ведет подготовку к проведению Всероссийского конкурса журналистов «Многоликая Россия» с включением специальной номинации «Лучший медиапроект к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией». Старт конкурса будет дан в феврале, церемония награждения пройдет в октябре этого года.

Кроме того, всем желающим станет доступен русскоязычный вариант онлайн-медресе. На данный момент действует только татарское онлайн-медресе — это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане — примечетские курсы.

Камиль Самигуллин сообщил, что Духовное управление мусульман Татарстана к юбилею выпустит обновленный казанский Коран на основе дизайнерского шрифта «Казан басма» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил, что Духовное управление мусульман Татарстана к юбилею, в частности, выпустит обновленный казанский Коран на основе дизайнерского шрифта «Казан басма».

«В рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией ДУМ РТ издаст новый казанский Коран на основе специально разработанного дизайнерского шрифта „Казан басма“. Этот татарский национальный шрифт разрабатывался весь 2021 год. Он создан на основе подлинного, аутентичного типографского оттиска и дает широкие технические возможности для современного книгопечатания», — рассказал Камиль хазрат.

Он добавил, что обновленное издание Корана будет соответствовать всем общепринятым мировым стандартам.

Пять элементов логотипа

Для празднования разработана и своя эмблема, которую будут использовать в качестве фирменного знака, причем в различных цветовых решениях.

«Логотип состоит из пяти графических элементов, в его чертах легко узнать символы древнего города Болгар и религию ислам», — отметил заместитель муфтия ДУМ РТ по информационной политике, директор Издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин.

Ришат Хамидуллин о графических элементах и символах логотипа Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Первый элемент — это символ памятного знака, который напоминает Белую мечеть в Болгаре, выполненную по всем канонам древнебулгарской архитектуры. Второй элемент — это раскрытый Коран — прямая речь Всевышнего — символизирует стремление мусульман к непрерывному постижению мудрости Аллаха. Третий элемент — лепестки тюльпана, которые в арабской графике имеют начертание, похожее на слово «Аллах», олицетворяет собой символ обновления и расцвета в мусульманской культуре. Надпись «1100» выполнена по правилам написания на русском и арабском языках, она структурно связана с тюльпаном и Кораном. Пятый элемент — это надпись «Болгар» на арабском языке.

«Связанная воедино комбинация всех этих элементов олицетворяет 1100 лет развития коранических традиций мусульман Поволжья, берущих начало в Древнем Булгаре», — отметил Хамидуллин.

Рустам Минниханов предложил одобрить логотип и внести его на рассмотрение федерального оргкомитета. Руководитель республики отметил, что при создании данного варианта была проведена глубокая работа, поэтому рассчитывает, что он будет утвержден и федеральным оргкомитетом.

tatar-inform.ru