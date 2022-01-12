Василь Шайхразиев выступил на заседании по подготовке к празднованию 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией

В Казанском Кремле состоялось заседание Республиканского организационного комитета по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Заседание провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. С докладом выступил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич!

Хөрмәтле Минтимер Шәрипович!

Хөрмәтле президиум, оештыру комитеты әгъзалары һәм чакырылган кунаклар!

Без ватан тарихының гаять әһәмиятле чорына кердек. Быел Идел Болгарстанының рәсми рәвештә Ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны зурлап, илкүләм билгеләп үтәчәкбез.

Изге Болгар шәһәрендә 922 елда булып узган бу данлыклы вакыйга ислам дөньясының чикләрен Урта Иделгә кадәр җәелдерә, Идел Болгарстанының дипломатик танылуна китерә, бүгенге татар халкының һәм Россия Федерациясендәге һәммә мөселман өммәтенең рухи-мәдәни үсеш юлларын билгели.

Мәгълүм булганча, Идел Болгарстанында Ислам динен рәсми рәвештә кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтү зарурлыгы иң югары дәрәҗәдә танылды – 2021 елның 28 апрелендә (№ 102-рп) Россия Федерациясе Президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан бәйрәм чарасын уздыру турында боерык имзаланды.

Шушы документны гамәлгә ашыруны максат итеп, 2021 елның 21 июлендә Россия Федерациясе Хөкүмәте боерыгы (№ 2021-р) нигезендә юбилей датасын әзерләү һәм уздыру буенча федераль оештыру комитеты расланды. Үзәкләштерелгән дини оешмалар җитәкчеләрен, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклеләрен, галимнәрне берләштергән әлеге оештыру комитетының рәисе итеп Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе урынбасары Марат Шакирҗанович Хөснуллин билгеләнде.

Әйтелгән норматив актларны исәпкә алып, юбилей чараларын республика дәрәҗәсендә билгеләп үтү максатында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов тарафыннан 2021 елның 4 июнендә «Идел Болгарстанының Ислам динен рәсми кабул итүенә 1100 ел тулуны бәйрәм итү турында» указ имзаланды, Республика оештыру комитеты расланды.

5 июня 2021 года в рамках торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены» состоялось совещание по вопросам подготовки и проведения празднования в 2022 году 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией. В ходе совещания представители духовенства – уважаемые хазраты и муфтии – высказали свои предложения для включения в проект федерального плана основных мероприятий по подготовке и проведению юбилейной даты.

26 июля под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина и при участии Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова состоялось первое заседание федерального организационного комитета.

К настоящему времени с учетом предложений духовенства, федеральных и республиканских министерств и ведомств, а также других заинтересованных сторон вышеуказанный федеральный план утвержден и принят к работе. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность Ольге Сергеевне Яриловой, под чьим руководством на федеральном уровне осуществляется вся организационная работа.

Федеральный план, условное тематическое разделение которого вы видите на экране, включает в себя 71 пункт. Хотел бы остановиться на более значимых и крупных мероприятиях, таких как:

– закладка строительства комплекса Соборной мечети в г.Казани (имени 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией);

– открытие нового комплекса Российского исламского университета в г.Уфе;

– строительство Ярмарочной мечети в г.Нижнем Новгороде;

– открытие историко-культурного комплекса «Булгарская застава» в Ульяновской области:

– завершение реставрации и открытие комплекса медресе «Мухаммадия» в г.Казани;

– проработка вопросов инфраструктуры и транспортных сообщений в г.Болгар;

– проведение Фестиваля национальных литератур народов России, Всероссийского пленэра и других знаковых мероприятий, посвященных 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

В настоящее время в соответствии с федеральным планом готовится к изданию, публикации и презентации сводный текст письменных памятников булгарского периода (Дауд ас-Саксини, Таджедин ал-Булгари, Кул Гали и др.);

– издание энциклопедического словаря «Ислам в Российской Федерации» в 8 томах;

– переиздание дореволюционных трудов татарских богословов и др.

Одними из главных мероприятий в 2022 году станут Изге Болгар жыены и Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, с более широким охватом участников, в том числе с приглашением зарубежных гостей. Эти мероприятия состоятся 21 мая – в день принятия Ислама Волжской Булгарией – на территории Болгарского музея-заповедника.

Кроме упомянутого, для жителей Российской Федерации и ее субъектов планируется провести большое количество конференций, выставок и фестивалей. В организации этих мероприятий активное участие примет муфтий и Всемирный конгресс татар.

Особенно приятно, что высшие должностные лица субъектов Российской Федерации поддержали инициативу оргкомитета и начали активную работу в данном направлении на местах.

Следует отметить, что план основных мероприятий сформирован и на республиканском уровне. В него вошли 39 позиций, в том числе:

– строительные и ремонтные работы в гг.Болгар и Казани (установка стел при въезде в Спасский район; реконструкция палаточного лагеря; ремонт фасада мечети «Болгар» в г.Казани; обновление экспозиции «Музей Болгарской цивилизации» в Болгарском музее-заповеднике и др.);

– проведение таких крупных мероприятий, как Всероссийский фестиваль «Великий Болгар», выставка мусульманской культуры «Ислам нуры – Луч Ислама», Международный молодежный форум «Россия – Организация исламского сотрудничества», а также мероприятий, посвященных юбилейной дате, в рамках 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО;

– постановка тематических спектаклей (в Тинчуринском театре и Татарском ТЮЗе имени Кариева), создание цикла фильмов, теле- и радиопрограмм, аудио- и видеороликов, иных публикаций в средствах массовой информации;

– создание русскоязычного варианта онлайн-медресе на образовательной платформе medrese.tatar (татарский вариант уже имеется) и др.

Республика планындагы чаралар моның белән генә чикләнми. Алар арасында тагын:

– болгар илендә исламның таралышы, аның нигезләре, мөселман мәгърифәте һәм мәдәнияте турында гаммави лекцияләр уздыру;

– Халыкара һәм Россиякүләм конференцияләр, җәйге лагерьлар, мәктәпләр, форумнар оештыру;

– басма һәм сувенир продукция җитештерү;

– күргәзмәләр, конкурслар һәм башка бик күп чаралар үткәрү күздә тотыла.

Хөрмәтле оештыру комитеты әгъзалары! Республика планы проекты сезнең хозурыгызга тәкъдим ителде. Аны раславыгызны сорыйм.

Ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны әзерләү һәм уздыру эшенә республикабызның муниципаль берәмлекләре дә актив кушылды. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте белән берлектә, мөхтәсибәт, дини белем бирү оешмалары һәм иҗтимагый берләшмәләрне дә җәлеп итеп, бу юнәлештә җирле хакимиятләр дәрәҗәсендә саллы эш-гамәлләр башкарыла.

Стоит учесть, что работа в целях возрождения мусульманского и православного духовного наследия в Республике Татарстан проводилась еще задолго до объявления празднования юбилейной даты.

В данном случае, как уже особо отметил в своем выступлении Рустам Нургалиевич, важно упомянуть заслуги нашего Первого Президента – Минтимера Шариповича Шаймиева – инициатора и идейного вдохновителя широкомасштабных проектов по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжск. Татарстан всегда был и продолжает оставаться территорией толерантности, межконфессионального и межнационального согласия. Сегодня вместе с нами в этом зале находится митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Большое Вам спасибо за соучастие и вклад в укрепление мира между нашими религиями!

Хотелось бы отдельно остановиться на мероприятиях, проведенных в Республике Татарстан в соответствии с федеральным планом в 2021 году.

К настоящему времени за счет федерального финансирования (в объеме 1,0 млрд рублей) выполнен ремонт 3 дорожных объектов протяженностью 8,75 км (на сумму 136,5 млн рублей). По другим объектам в 2021 году заключены государственные контракты со сроком исполнения в 2022 году. Всего в рамках проведения юбилейных мероприятий запланирован капитальный ремонт и ремонт более 52 километров (52,27 км) автомобильных дорог в Алексеевском и Спасском районах Республики Татарстан (на 12 объектах на общую сумму 1 690,1 млн.рублей).

Строительство общежития комплекса медресе «Мухаммадия» вышло в нулевой цикл, реставрация (реконструкция) здания «Мухаммадия» завершено, продолжаются работы по строительству административного корпуса и надземного перехода.

Духовным управлением мусульман Республики Татарстан при участии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования отсканировано историческое издание Корана «Казан басмасы» 1803 года, проводится работа по очистке страниц.

Вносятся финальные корректировки и правки в воссоздание шрифта «Казан басмасы» в электронной версии для дальнейшего использования в отечественном книгопечатании и делопроизводстве мусульманских религиозных организаций.

Совместно с Российским исламским институтом подготовлен текст книги «История ислама в России» на русском языке в объеме 400 страниц с участием 30 ведущих историков России. Начат перевод текста на английский язык. С февраля 2022 года запланирована организация перевода текста на арабский язык.

В рамках издания рукописного трактата болгарского ученого Сулеймана бин Дауда ас-Саксини «Красота садов и утешение страдающих сердец» (в оригинале: «Зухрат ар-рийад ва нузхат ал-кулуб ал-мирад») Болгарской исламской академией совместно с Академий наук РТ подготовлены переводы текста сочинения с арабского языка на русский и татарский языки, факсимиле арабского оригинала, вводная научная статья, библиографическое описание рукописи, указатель биографических и географических наименований.

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» проработан вопрос создания сайта, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, на домене 1100летиеислама.рф. Сайт будет вестись на русском, татарском, английском и арабском языках, и содержать весь объем медиа-продукции, касающейся юбилейной даты.

Также агентством ведется подготовка положения проведения Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» с включением специальной номинации «Лучший медиа проект в СМИ к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией». Объявление старта конкурса запланировано в феврале 2022 года. Церемония награждения – в октябре 2022 года.

Ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чараларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү – безнең өчен шулай ук төп мәсьәләләрнең берсе булып тора. Узган ел федераль һәм республика матбугатында, телевиденидә, радиода әлеге темага багышланган 1000нән артык материал дөнья күрде. Бу юнәлештә эш, һичшиксез, дәвам итәчәк.

Багдад илчелеге сәркәтибе Әхмәд ибне Фадланның Идел Болгарстанына кылган сәяхәте турында фильм төшерү эшләре дә алга бара: нәфис күренешләрне яздыру өлеше дәвам итә, экспертлардан интервью алуга әзерлек башланды.

Шушы көннәрдә генә (4 – 8 гыйнвар) Болгар ислам академиясендә Бөтенроссия мөселманнары форумы булып узды. Әлеге форум Идел Болгарстанында Ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган чаралар исемлеген башлап җибәрде. Диния нәзарәтенең 2022 ел дәвамында башкарылачак башка эшләре турында мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин тәфсилләбрәк сөйләр.

К настоящему времени разработан логотип празднования 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией, который сегодня будет презентован высокому собранию.

Впереди нас ждет целый год, насыщенный мероприятиями разного содержания и направления. Несомненно, каждая из них важна, нужна и дорога для нас. Мы приложим все усилия, чтобы достойно и на самом высоком организационном уровне провести юбилейную дату – 1100-летие официального принятия Ислама Волжской Булгарией.

Ислам – религия мира, добра и созидания. Уверен, празднование юбилейной даты на общегосударственном уровне послужит дальнейшей консолидации общества, сохранению единства и стабильности, укреплению мира и согласия. Объединенными усилиями, в том числе через реализацию комплекса представленых мероприятий, мы, несомненно, дойдем до каждого мусульманина, достигнем поставленных целей и задач на благо процветания нашего многонационального народа и Отчизны!