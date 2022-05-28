Областной межнациональный праздник культуры и спорта «Сабантуй собирает друзей!» пройдет в Новосибирской области

11 июня областной межнациональный праздник культуры и спорта «Сабантуй собирает друзей!» пройдёт в р.п. Коченево на площади перед Коченевским районным Домом культуры «Созвездие».

Праздник родился и впервые прошел в 2005 году в Чановском районе Новосибирской области. Он отличается от традиционных праздников «Сабантуй» тем, что является межнациональным и областным.

В мероприятии участвуют коллективы разных национальностей и поздравляют татарский народ с традиционным древним праздником своими творческими номерами. Татары, в свою очередь, знакомят и пропагандируют праздник «Сабантуй» радушно принимая всех гостей. На празднике представлены подворья разных национальностей. Областной межнациональный праздник культуры и спорта «Сабантуй собирает друзей!» является «кочующим» по области – и уже прошел в Чановском районе, Кыштовском, Венгеровском, Ордынском, Колыванском, Каргатском, Татарском, Маслянинском, Здвинском, в Бердске, Барабинске.

Программа праздника насыщена разнообразными мероприятиями:

– 11.30 – начало работы подворий, выставок, ярмарки-продажи.

– 11.50 – костюмированное шествие делегаций.

– 12.00 – торжественное открытие праздника с передачей и поднятием флага «Сабантуй». Приветствие Главы Коченевского района. Выступления официальных лиц.

– 12.00-16.00 – состоится большая концертная программа на Главной сцене майдана с национальными песнями и танцами. В рамках праздника выступят профессиональные и самодеятельные художественные коллективы и солисты Новосибирска, Новосибирской области, городов Сибирского региона и Республики Татарстан.

Одновременно с концертом пройдут национальные игры и состязания на специальных площадках. Программа игр «Сабантуя» включает народные игры, такие как: бег в мешках, перетягивание каната, поднятие гири, бег с полными ведрами воды на коромысле, бег с ложкой во рту и т.д. Казалось бы, ничего нового по сравнению с тем, что было в прошлом году и позапрошлом. Но разве можно остаться равнодушным, например, при битье горшков с завязанными глазами?! Много смеха у участников «Сабантуя» вызывает бой мешками на бревне.

Главным состязанием «Сабантуя» и сердцевиной народного праздника издревле является борьба на поясах («Көрәш»). Победителю борьбы предназначается баран, которого нужно на поднятых руках унести с майдана, тем самым еще раз продемонстрировав свою силу.

Также среди девушек пройдет конкурс на лучшую нарезку домашней лапши «Мисс Сабантуя».

Ни один из участников состязаний, игр, конкурсов и концертной программы не останется без внимания. Всем достанутся ценные призы и памятные сувениры.

«Сабантуй» стал в истинном смысле праздником людей всех национальностей, проживающих в городе Новосибирске и Новосибирской области. В этом году «Сабантуй» также обещает стать одним из центральных событий в жизни области.

«Сабантуй» – народный праздник, праздник весеннего обновления природы, корнями своего происхождения уходящего вглубь веков. «Сабантуй» отмечается в июне – после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя вокруг своего открытого майдана людей всех возрастов и профессий, наций и верований. Название праздника происходит от тюркских слов: «сабан» – плуг и «туй» – праздник.

Учредитель праздника – Министерство культуры Новосибирской области.

Организаторы праздника: государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр», Администрация Коченевского района Новосибирской области, Общественная Организация «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области», Всемирный конгресс татар, Министерство культуры Республики Татарстан.

Татары Новосибирской области