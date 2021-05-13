Обращение муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина по случаю Ураза-байрама

Бисмилляхир-рахманир-рахим.

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.

Дорогие мусульмане!

Как бы нам не хотелось прощаться, но Рамазан 1442 года по хиджре неизбежно подошел к концу. Поистине, как говорится в одном из хадисов, “Если бы люди знали все преимущества месяца Рамазан, то они бы пожелали, чтобы он длился вечно”. Но сегодня мы отмечаем Ураза-байрам.

Все 30 дней месяца Рамазан, полного благодати и щедрости Аллаха, мы старались добросовестно исполнять пост, ежедневно читать Куръан, торопились совершать добрые дела и этим заслужить довольство Всевышнего. ИншаАллах, Создатель простит нам наши прегрешения и примет искренние поклонения, благие поступки и принесенные от чистого сердца покаяния. Ведь в одном из хадисов говорится: «Пост и Куръан будут заступаться за раба в Судный день. Пост скажет: «Господь мой! Я лишал его пищи и питья днем, так позволь же мне заступиться за него!» А Куръан скажет: «Господь мой! Я лишал его сна ночью, так позволь же мне заступиться за него!» — и их заступничество будет принято». Я надеюсь, что каждому, кто искренне, с верой в Аллаха и ради Его довольства держал пост и выстаивал ночи в молитвах, будет даровано прощение.

Однако не подобает мусульманину оставлять поклонение и повиновение Великому Господу сразу после Ураза-байрама. Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Кто будет соблюдать пост в месяц Рамадан, а затем прибавит к этому шесть дней поста в месяц Шавваль, то его пост будет подобен посту длиной в целый год». Так давайте же не будем откладывать наше поклонение из-за того, что Рамазан завершился, и пообещаем себе, что продолжим повиноваться воле и законам Всевышнего до конца своих дней. Давайте, приложим усилия для того, чтобы больше не возвращаться к прежним грехам и сохранить в себе все благостные привычки, которые привил нам Рамадан.

Уважаемые единоверцы! К сожалению, последние дни Рамазана были омрачены чудовищной трагедией, произошедшей в одной из казанских школ. Это событие накрыло трауром всю нашу республику. Невозможно передать словами все чувства, которые сейчас переживают родители и близкие погибших и пострадавших школьников и педагогов. ИншаАллах, сегодня в мечетях Татарстана во время гаета мусульмане вознесут молитвы за жертв этой большой беды – они нуждаются в них, как никогда.

Желаю Всем довольства Аллаха и Его Милости, счастья в обоих мирах, крепкого имана и возможности трудиться во благо Ислама. Пусть Всевышний Аллах примет наш пост и все наши благие дела. Амин.

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