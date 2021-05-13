Сургутяне почтили память погибших в Казани

Вчера, 12 мая 2021 года, около Национально-культурной автономии татар г. Сургута прошла акция памяти по жертвам стрельбы в гимназии № 175 города Казани.

Люди несли цветы, сладости и игрушки, традиционно зажгли свечи в знак скорби. Днём уголок скорби посетили представители администрации города, волонтёры.

Пользователи социальных сетей скорбят вместе с родными и близкими погибших, выкладывая слова поддержки с хэштегом #казаньмыстобой.

Напомним, в результате происшествия в гимназии № 175, по последним данным, погибли 9 человек, 7 детей и 2 учителей, 20 человек находятся в больнице, половина из них – в тяжелом состоянии и борются за свою жизнь.