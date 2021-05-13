Обращение Президента Российской Федерации с праздником Ураза-байрам

Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам.

Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.

Последователи ислама в России с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение. Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И, конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями.

От души желаю вам успехов, здоровья, благополучия.

dumrt.ru