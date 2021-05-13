Василь Шайхразиев посетит с рабочим визитом Пермский край

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Пермский край. 14 мая в Бардымской гимназии им.г. Тукая состоится встреча с руководителями и активом татарских общественных организаций Пермского края. Во встрече также ожидается участие Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Стоит отметить, что в этот день состоится подписание Соглашения между Правительством Республики Татарстан и Правительством Пермского края о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.